Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

Inteligencia de EEUU evalúa posibles respuestas de Cuba ante una acción militar y analiza escenarios para Trump

Por Redacción América Noticias Miami
EEUU analiza escenarios militares sobre Cuba mientras aumenta la tensión con La Habana

Pentágono y agencias de inteligencia estudian escenarios sobre Cuba

La comunidad de inteligencia de Estados Unidos comenzó a analizar cómo respondería Cuba ante una eventual acción militar estadounidense, en medio del aumento de las tensiones entre Washington y La Habana, según información revelada por CBS News.

De acuerdo con el reporte, analistas del Pentágono y de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) iniciaron evaluaciones estratégicas mientras seguían los movimientos del petrolero ruso sancionado Universal, que se dirigía hacia Cuba.

La Casa Blanca estudia opciones y posibles consecuencias

Las evaluaciones buscan determinar no solo el impacto inmediato de cualquier escenario, sino también las posibles reacciones posteriores que podrían surgir a nivel regional y de seguridad.

Entre los factores analizados estarían:

Respuesta militar cubana

Reacción regional en América Latina

Impacto migratorio

Riesgos para instalaciones estadounidenses

Consecuencias geopolíticas internacionales

Fuentes citadas por CBS señalaron que ya existe trabajo preliminar sobre posibles opciones militares para el presidente Donald Trump, aunque no se reporta una decisión tomada.

Trump descarta una escalada inmediata

Al ser consultado por periodistas sobre una posible escalada tras la acusación presentada contra Raúl Castro, Trump respondió:

"No habrá escalada. No creo que sea necesaria".

La respuesta llega en un contexto marcado por:

Nuevas sanciones económicas

Medidas contra funcionarios cubanos

Restricciones energéticas

Acusaciones judiciales recientes

Presiones diplomáticas adicionales

Los drones militares elevan la preocupación

El informe también señala que agencias estadounidenses confirmaron que Cuba adquirió drones militares de ataque, aunque no está claro quién los suministró o cómo fueron obtenidos.

Informaciones previas indicaban que funcionarios cubanos habrían discutido posibles escenarios relacionados con:

La Base Naval de Guantánamo

Instalaciones militares estadounidenses

Eventuales escenarios de conflicto

Sin embargo, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel negó que la isla represente una amenaza militar, aunque advirtió que una agresión podría provocar un "baño de sangre".

La CIA llevó un mensaje directo a La Habana

La publicación también recuerda que el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a La Habana para reunirse con funcionarios cubanos.

Según funcionarios citados:

Washington ofreció una vía de cooperación

Propuso apoyo económico y estabilidad

Condicionó cualquier avance a un distanciamiento de Cuba respecto a Rusia, China e Irán

La presión sobre Cuba sigue aumentando

La revelación se produce en una semana marcada por decisiones importantes:

Acusación formal contra Raúl Castro

Nuevas sanciones contra agencias cubanas

Restricciones sobre combustible y transporte

Mayor presión diplomática y económica

Analistas consideran que la relación entre Washington y La Habana atraviesa uno de sus momentos más tensos en años.

🚨 ÚLTIMA HORA

