Un tiroteo en Miami Beach dejó a un desamparado gravemente herido

“Yo no escuché gritos antes de los disparos, la persona no gritó, eso es triste, porque si hubiese gritado, probablemente alguien hubiese salido”, dijo John Bryan, testigo.

“No sé cuál fue el problema. Yo no sentí miedo, pero yo estaba allí y eso sucedió aquí, y la realidad es que una bala no tiene una dirección, te pueden disparar aquí y rebotar en otro lugar”, añadió Bryan.

El incidente se reportó las 2:55 a.m. de este lunes. La policía de Miami Beach recibió una llamada de emergencia en relación con un tiroteo y cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron al hombre gravemente herido.

Como parte de la investigación, las autoridades restringieron durante varias horas el tránsito en Alton Road y la calle 16, mientras los detectives recopilaban evidencias.

El hecho despertó inquietud entre algunos residentes del lugar, que aseguran que cada vez son más los desamparados que se encuentran en las calles de Miami Beach.

“Esto aquí se ha minado, esto se ha minado muchísimo, aquí no hay protección para esos seres y lamentablemente, cuando los quieren proteger, no se dejan, entonces es un problema muy grande, no han conseguido la solución para eso”, dijo Eneida Flores, residente del área.

“Hay que trabajar en esta ciudad con los desamparados abusados, no es justo, tenemos que hacer votaciones para que las autoridades tomen acciones en todo esto”, señaló Regina Méndez, residente del área.

Hasta el momento, se desconocen las características de la persona que disparó.

La gran presencia policial causó nerviosismo entre los turistas que paseaban por la zona.

“Se me hizo muy extraño, de pronto en Latinoamérica no se nos haga extrañ,o pero aquí en los Estados Unidos y más en Miami Beach, una zona tan turística, sí se nos hace extraño y esperemos que las autoridades den con los responsables del hecho y se sepa el móvil del crimen”, dijo Luis Ollate Amador, turista.

Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.