Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Un video de vigilancia ha captado el momento en que un Tesla blanco embiste la terraza del restaurante Norman’s Tavern , en 6770 Collins Avenue , Miami Beach , arrancando una palmera y dejando un panorama de destrucción.

Según el reporte de NBC Miami , el siniestro ocurrió sobre las 8:40 a.m. del pasado domingo frente al restaurante, cuando el vehículo atravesó parte del mobiliario exterior y colisionó de lleno con una palmera, que fue arrancada de raíz.

Las imágenes muestran escombros, mesas y sillas volando por el área de la terraza.

Posteriormente, al menos tres hombres descendieron del auto con gestos de desconcierto, cargando sus pertenencias, y luego huyeron trepando una reja cercana.

“Escuché un auto que iba rápido … luego hubo un fuerte estruendo.”

Afortunadamente, Norman’s Tavern estaba cerrado al público, lo que evitó que hubiera heridos.

Matteo Chialastri, propietario del local, comentó:

“Por suerte estaba cerrado, porque podría haber sido peor. Gracias a Dios, nadie resultó herido.”

Julieta Lucena, integrante del equipo del restaurante, coincidió en que fue un alivio que no hubiera personas presentes.

Huida, detenciones y misterio

De acuerdo con Local 10, los tres implicados serían turistas procedentes de Nueva York, y el Tesla estaba alquilado.

Al llegar las autoridades, los ocupantes huyeron del lugar. Dos de ellos fueron posteriormente detenidos, informaron autoridades de Miami Beach.

Ambos detenidos fueron liberados sin cargos, mientras que el conductor sigue siendo buscado.

Según la policía, no se encontraron drogas ni armas.

Viralización e indignación en redes

El video del accidente se propagó rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones.

La cuenta Only in Dade fue de las primeras en mostrar imágenes de los hombres escapando trepando una reja con sus pertenencias, lo que avivó el debate público sobre impunidad y responsabilidad.

Muchos usuarios cuestionaron la respuesta policial y el hecho de que no se hayan imputado cargos formales aún.

Por su parte, la policía de Miami Beach mantiene abierta la investigación del incidente.

Contexto: Tesla y una tendencia preocupante

Este accidente se suma a una serie de incidentes que ponen bajo escrutinio la seguridad de los vehículos Tesla.

El restaurante afectado ha pedido que se instalen controles de velocidad en la zona de Collins Avenue tras el siniestro