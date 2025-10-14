americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami Beach

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Un Tesla blanco chocó violentamente contra el restaurante Norman’s Tavern en Miami Beach. El video del accidente y la fuga de los ocupantes causan indignación y se viralizan en redes. La policía continúa la investigación.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Tesla Miami

Un video de vigilancia ha captado el momento en que un Tesla blanco embiste la terraza del restaurante Norman’s Tavern, en 6770 Collins Avenue, Miami Beach, arrancando una palmera y dejando un panorama de destrucción.

El choque captado en cámara

Según el reporte de NBC Miami, el siniestro ocurrió sobre las 8:40 a.m. del pasado domingo frente al restaurante, cuando el vehículo atravesó parte del mobiliario exterior y colisionó de lleno con una palmera, que fue arrancada de raíz.

Las imágenes muestran escombros, mesas y sillas volando por el área de la terraza.

Posteriormente, al menos tres hombres descendieron del auto con gestos de desconcierto, cargando sus pertenencias, y luego huyeron trepando una reja cercana.

Un testigo declaró:

“Escuché un auto que iba rápido … luego hubo un fuerte estruendo.”

La terraza vacía evitó una tragedia

Afortunadamente, Norman’s Tavern estaba cerrado al público, lo que evitó que hubiera heridos.

Matteo Chialastri, propietario del local, comentó:

“Por suerte estaba cerrado, porque podría haber sido peor. Gracias a Dios, nadie resultó herido.”

Julieta Lucena, integrante del equipo del restaurante, coincidió en que fue un alivio que no hubiera personas presentes.

Huida, detenciones y misterio

De acuerdo con Local 10, los tres implicados serían turistas procedentes de Nueva York, y el Tesla estaba alquilado.

Al llegar las autoridades, los ocupantes huyeron del lugar. Dos de ellos fueron posteriormente detenidos, informaron autoridades de Miami Beach.

Ambos detenidos fueron liberados sin cargos, mientras que el conductor sigue siendo buscado.

Según la policía, no se encontraron drogas ni armas.

Viralización e indignación en redes

El video del accidente se propagó rápidamente en redes sociales, generando miles de reacciones.

La cuenta Only in Dade fue de las primeras en mostrar imágenes de los hombres escapando trepando una reja con sus pertenencias, lo que avivó el debate público sobre impunidad y responsabilidad.

Muchos usuarios cuestionaron la respuesta policial y el hecho de que no se hayan imputado cargos formales aún.

Por su parte, la policía de Miami Beach mantiene abierta la investigación del incidente.

Contexto: Tesla y una tendencia preocupante

Este accidente se suma a una serie de incidentes que ponen bajo escrutinio la seguridad de los vehículos Tesla.

El restaurante afectado ha pedido que se instalen controles de velocidad en la zona de Collins Avenue tras el siniestro

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
llega a miami el humorista cubano jardiel

Llega a Miami el humorista cubano Jardiel

el museo americano de la diaspora cubana realizara conferencia en honor a maria corina machado por su premio nobel de la paz

El Museo Americano de la Diáspora Cubana realizará conferencia en honor a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz

alex otaola lanza en miami la fundacion cubana anticomunista: vamos a liberar a cuba

Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

¡ya esta en miami! asi llego jose daniel ferrer tras ser desterrado por el regimen cubano

¡Ya está en Miami! Así llegó José Daniel Ferrer tras ser desterrado por el régimen cubano

Destacados del día

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

Se filtra VIDEO de la salida al exilio de José Daniel Ferrer desde Santiago de Cuba

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos
ULTIMA HORA

VIDEO: Trump destruye lancha narco vinculada al Cártel de los Soles cerca de Venezuela: seis muertos

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Un Tesla se estrella contra un restaurante en Miami Beach: así fue el impactante momento

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Joven madre cubana muere en trágico accidente vehicular en Colorado

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Encuentran balsa volcada frente a los cayos de Florida: el destino de sus ocupantes es incierto

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter