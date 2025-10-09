americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami

Llega a Miami el humorista cubano Jardiel

El humorista cubano Jardiel González, conocido como “El Flaco de Cuba”, regresa a Miami tras siete años y se autoproclama “la Triple M”: Madrid, Marianao y Miami. Su regreso desata alegría entre sus seguidores

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jardiel

El regreso del humorista cubano Jardiel González a Miami

El popular humorista cubano Jardiel González, conocido por su estilo ingenioso y su autenticidad caribeña, regresó a Miami después de siete años. Su llegada generó entusiasmo entre los seguidores que lo recuerdan por sus actuaciones en televisión y sus videos virales llenos de sátira sobre la vida en Cuba.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Jardiel se mostró emocionado mientras corría por la Willy Chirino Way, en la icónica Calle Ocho, símbolo de la diáspora cubana.

Allí señaló la losa con el nombre del legendario músico Willy Chirino, rindiendo homenaje a una figura muy querida entre los cubanos del exilio.

Embed - Jardiel El Flaco de Cuba on Instagram: "Yo Soy La Verdadera TRIPLE M Jardiel El Flaco de Cuba #jardielelflacodecuba #jardielcomediantecubano #humorcubano #jardielartistacubano #soperropenco"

“La Triple M”: Madrid, Marianao y Miami

Fiel a su estilo, Jardiel no perdió la oportunidad de arrancar sonrisas con su peculiar sentido del humor.

En el video, posó frente a carteles con los nombres de Madrid, Marianao y Miami, y se autoproclamó “la Triple M”.

“M de Madrid, M de Marianao y M de Miami. Ahora me dicen la Triple M”, expresó el comediante entre risas.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes celebraron su regreso con mensajes de cariño y nostalgia.

Encuentro con amigos y colegas del grupo “Punto y Coma”

El regreso de Jardiel a Miami también significó un reencuentro con viejos amigos y colegas del grupo humorístico Punto y Coma, entre ellos Javier Berridy, José Coll y Abel Martínez, todos radicados en la ciudad floridana.

Durante su primera visita en 2018, Jardiel participó en programas como “El Gordo y la Flaca”, de Univisión, donde dejó una frase memorable:

“¡Estoy en Univisión! No es el ICRT, es Univisión”.

Humor entre Cuba y España: contraste y crítica social

En los últimos años, Jardiel ha residido temporalmente en España, donde ha encontrado inspiración para su humor a partir de los contrastes entre la vida europea y la realidad cubana.

En uno de sus videos más populares, grabado en un supermercado madrileño, bromeó al descubrir carne de potro, a la que llamó “el levantamuertos de Cuba”.

En otro clip viral, comentó con ironía que “un perro europeo puede tener DNI, pasaporte y seguro médico”, mientras recordaba la precariedad de su barrio en Marianao.

Incluso bromeó frente a una simple reparación en la vía pública, diciendo:

“Ahí en Cuba lo que hubiera estado es el hueco… y un apagoncito también.”

Un regreso con energía y nostalgia

A inicios de 2025, Jardiel había anunciado su salida definitiva de Cuba, lo que generó rumores de un adiós permanente. Sin embargo, semanas después volvió a La Habana, donde filmó divertidos videos corriendo por las calles como si nada hubiera pasado.

Ahora, su regreso a Miami parece cerrar un ciclo y abrir una nueva etapa en su carrera artística.

Con su característico humor y energía, El Flaco de Cuba se reencuentra con una ciudad que marcó su trayectoria y su conexión con el público del exilio.

Sus seguidores esperan que este viaje no sea solo una visita, sino el inicio de nuevas presentaciones y proyectos en Estados Unidos, donde su talento y carisma han sido siempre bien recibidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Notas relacionadas
carlos otero posa con armas tras entrada en vigor de la ley open carry en florida

Carlos Otero posa con armas tras entrada en vigor de la ley "Open Carry" en Florida

Por Redacción América Noticias Miami
acusan a el micha de dejar sin dinero a su exesposa y sus hijos en miami tras regresar a vivir a cuba

Acusan a El Micha de dejar sin dinero a su exesposa y sus hijos en Miami tras regresar a vivir a Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
cancelan audiencia de chocolate mc en miami por ausencia de testigos

Cancelan audiencia de Chocolate MC en Miami por ausencia de testigos

Por Redacción América Noticias Miami
ministro de salud de cuba minimiza brote en matanzas y niega muertes por dengue pese al colapso sanitario

Ministro de Salud de Cuba minimiza brote en Matanzas y niega muertes por dengue pese al colapso sanitario

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Embajada de EEUU en La Habana paraliza servicios por protesta oficialista pro PALESTINA

Embajada de EEUU en La Habana paraliza servicios por protesta oficialista pro PALESTINA

Histórico: Donald Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz en Gaza

Histórico: Donald Trump anuncia acuerdo entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz en Gaza

Peloterito cubano de 12 años emigra a República Dominicana y desata debate sobre el futuro del béisbol en la isla

Peloterito cubano de 12 años emigra a República Dominicana y desata debate sobre el futuro del béisbol en la isla

Gente reacciona mientras celebra tras el anuncio de que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo sobre la primera fase de un plan de paz para detener los combates, en lo que se conoce como la plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel, el jueves 9 de octubre de 2025. (AP Foto/Emilio Morenatti)

Israel y Hamás intercambiarán rehenes y prisioneros tras acordar una pausa en la guerra en Gaza

Revelan nuevas y contundentes evidencias en el caso por la muerte de El Taiger

Revelan nuevas y contundentes evidencias en el caso por la muerte de El Taiger

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter