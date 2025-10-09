Llega a Miami el humorista cubano Jardiel

El popular humorista cubano Jardiel González , conocido por su estilo ingenioso y su autenticidad caribeña, regresó a Miami después de siete años. Su llegada generó entusiasmo entre los seguidores que lo recuerdan por sus actuaciones en televisión y sus videos virales llenos de sátira sobre la vida en Cuba.

En un video compartido en su cuenta de Instagram , Jardiel se mostró emocionado mientras corría por la Willy Chirino Way , en la icónica Calle Ocho , símbolo de la diáspora cubana.

Allí señaló la losa con el nombre del legendario músico Willy Chirino , rindiendo homenaje a una figura muy querida entre los cubanos del exilio.

Fiel a su estilo, Jardiel no perdió la oportunidad de arrancar sonrisas con su peculiar sentido del humor.

"Yo Soy La Verdadera TRIPLE M Jardiel El Flaco de Cuba"

En el video, posó frente a carteles con los nombres de Madrid , Marianao y Miami , y se autoproclamó “la Triple M”.

“M de Madrid, M de Marianao y M de Miami. Ahora me dicen la Triple M”, expresó el comediante entre risas.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes celebraron su regreso con mensajes de cariño y nostalgia.

Encuentro con amigos y colegas del grupo “Punto y Coma”

El regreso de Jardiel a Miami también significó un reencuentro con viejos amigos y colegas del grupo humorístico Punto y Coma, entre ellos Javier Berridy, José Coll y Abel Martínez, todos radicados en la ciudad floridana.

Durante su primera visita en 2018, Jardiel participó en programas como “El Gordo y la Flaca”, de Univisión, donde dejó una frase memorable:

“¡Estoy en Univisión! No es el ICRT, es Univisión”.

Humor entre Cuba y España: contraste y crítica social

En los últimos años, Jardiel ha residido temporalmente en España, donde ha encontrado inspiración para su humor a partir de los contrastes entre la vida europea y la realidad cubana.

En uno de sus videos más populares, grabado en un supermercado madrileño, bromeó al descubrir carne de potro, a la que llamó “el levantamuertos de Cuba”.

En otro clip viral, comentó con ironía que “un perro europeo puede tener DNI, pasaporte y seguro médico”, mientras recordaba la precariedad de su barrio en Marianao.

Incluso bromeó frente a una simple reparación en la vía pública, diciendo:

“Ahí en Cuba lo que hubiera estado es el hueco… y un apagoncito también.”

Un regreso con energía y nostalgia

A inicios de 2025, Jardiel había anunciado su salida definitiva de Cuba, lo que generó rumores de un adiós permanente. Sin embargo, semanas después volvió a La Habana, donde filmó divertidos videos corriendo por las calles como si nada hubiera pasado.

Ahora, su regreso a Miami parece cerrar un ciclo y abrir una nueva etapa en su carrera artística.

Con su característico humor y energía, El Flaco de Cuba se reencuentra con una ciudad que marcó su trayectoria y su conexión con el público del exilio.

Sus seguidores esperan que este viaje no sea solo una visita, sino el inicio de nuevas presentaciones y proyectos en Estados Unidos, donde su talento y carisma han sido siempre bien recibidos.