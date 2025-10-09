Llega a Miami el humorista cubano Jardiel

El regreso del humorista cubano Jardiel González a Miami
El popular humorista cubano Jardiel González, conocido por su estilo ingenioso y su autenticidad caribeña, regresó a Miami después de siete años. Su llegada generó entusiasmo entre los seguidores que lo recuerdan por sus actuaciones en televisión y sus videos virales llenos de sátira sobre la vida en Cuba.
En un video compartido en su cuenta de Instagram, Jardiel se mostró emocionado mientras corría por la Willy Chirino Way, en la icónica Calle Ocho, símbolo de la diáspora cubana.
Allí señaló la losa con el nombre del legendario músico Willy Chirino, rindiendo homenaje a una figura muy querida entre los cubanos del exilio.
Fiel a su estilo, Jardiel no perdió la oportunidad de arrancar sonrisas con su peculiar sentido del humor.
En el video, posó frente a carteles con los nombres de Madrid, Marianao y Miami, y se autoproclamó “la Triple M”.
“M de Madrid, M de Marianao y M de Miami. Ahora me dicen la Triple M”, expresó el comediante entre risas.
La publicación rápidamente se llenó de comentarios y reacciones de sus seguidores, quienes celebraron su regreso con mensajes de cariño y nostalgia.
Encuentro con amigos y colegas del grupo “Punto y Coma”
El regreso de Jardiel a Miami también significó un reencuentro con viejos amigos y colegas del grupo humorístico Punto y Coma, entre ellos Javier Berridy, José Coll y Abel Martínez, todos radicados en la ciudad floridana.
Durante su primera visita en 2018, Jardiel participó en programas como “El Gordo y la Flaca”, de Univisión, donde dejó una frase memorable:
“¡Estoy en Univisión! No es el ICRT, es Univisión”.
Humor entre Cuba y España: contraste y crítica social
En los últimos años, Jardiel ha residido temporalmente en España, donde ha encontrado inspiración para su humor a partir de los contrastes entre la vida europea y la realidad cubana.
En uno de sus videos más populares, grabado en un supermercado madrileño, bromeó al descubrir carne de potro, a la que llamó “el levantamuertos de Cuba”.
En otro clip viral, comentó con ironía que “un perro europeo puede tener DNI, pasaporte y seguro médico”, mientras recordaba la precariedad de su barrio en Marianao.
Incluso bromeó frente a una simple reparación en la vía pública, diciendo:
“Ahí en Cuba lo que hubiera estado es el hueco… y un apagoncito también.”
Un regreso con energía y nostalgia
A inicios de 2025, Jardiel había anunciado su salida definitiva de Cuba, lo que generó rumores de un adiós permanente. Sin embargo, semanas después volvió a La Habana, donde filmó divertidos videos corriendo por las calles como si nada hubiera pasado.
Ahora, su regreso a Miami parece cerrar un ciclo y abrir una nueva etapa en su carrera artística.
Con su característico humor y energía, El Flaco de Cuba se reencuentra con una ciudad que marcó su trayectoria y su conexión con el público del exilio.
Sus seguidores esperan que este viaje no sea solo una visita, sino el inicio de nuevas presentaciones y proyectos en Estados Unidos, donde su talento y carisma han sido siempre bien recibidos.