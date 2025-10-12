Alex Otaola lanza en Miami la Fundación Cubana Anticomunista: "Vamos a liberar a Cuba"

El influencer y activista cubano Alex Otaola presentó este sábado en Miami la Fundación Cubana Anticomunista (FCA) , durante una cena de recaudación celebrada en el suroeste de la ciudad.

El evento reunió a decenas de invitados, líderes del exilio y representantes políticos , marcando el inicio de una nueva etapa en la lucha ideológica contra el comunismo desde el sur de Florida.

Otaola, quien preside la organización, aseguró que la FCA tiene como objetivo enfrentar la expansión del comunismo y consolidar un movimiento político internacional basado en los valores de libertad, fe y acción cívica.

“Nosotros somos la gente que va a cambiar la historia”, expresó durante su discurso, recibido con aplausos y entusiasmo por los asistentes.

De acuerdo con los organizadores, los fondos recaudados durante la velada se destinarán a proyectos educativos y campañas de comunicación dirigidas a combatir la desinformación y promover los principios democráticos.

Otaola describió el comunismo como “una enfermedad” que debe ser enfrentada con ideas, educación y unidad.

“Defiendan, inspírense y nunca, pero nunca se callen”, exhortó el comunicador, prometiendo llevar su mensaje a universidades, iglesias y parlamentos de Estados Unidos y América Latina.

La gala combinó música, gastronomía y activismo, y concluyó entre aplausos y consignas de “¡Cuba será libre!”, en un ambiente cargado de simbolismo político y esperanza.

Apoyo de líderes del exilio cubano

Entre los asistentes destacaron el congresista Carlos Giménez, la activista Rosa María Payá y el influencer Eliécer Ávila, quienes expresaron públicamente su respaldo al proyecto.

Payá destacó la importancia de que nuevas voces del exilio impulsen iniciativas enfocadas en la libertad de Cuba y en la formación cívica de las nuevas generaciones.

El evento cerró con un mensaje emotivo de Otaola, quien reafirmó su compromiso con la causa cubana:

“La libertad siempre gana”, afirmó visiblemente emocionado, ante los aplausos del público.

Un llamado a la unidad del exilio

La creación de la Fundación Cubana Anticomunista refuerza el papel de Miami como epicentro del activismo político cubano en el exilio. La FCA se presenta como una plataforma para unir esfuerzos entre diferentes generaciones y movimientos en favor de la democracia y los derechos humanos en Cuba.