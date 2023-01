Un muerto y un herido dejó un tiroteo en Fort Lauderdale

Agentes de la policía de Broward respondieron a una alerta de disparos a través del sistema ShotSpotter poco antes de las 2:45 a.m. en el área de la avenida 27 y la 14 court del noroeste en Fort Lauderdale .

Uno de ellos fue trasladado de inmediato a un hospital local y el otro no tenía signos vitales y su cuerpo fue retirado horas más tarde por la oficina del médico forense del condado Broward.

“Sí, más que todo los fines de semana es que incrementa, se sabe que hay muchos hechos de violencia, más que todo”, dijo Christian Rumbos, residente del área.

No sólo quienes viven en el área expresaron inquietud por el tiroteo. Trabajadores de negocios cercanos también informaron que durante las últimas semanas han ocurrido varios hechos violentos que los mantienen angustiados.

“Es algo peligroso, hay a veces personas drogadas en la calle aquí incluso hay un muchacho que pasa drogado en la mañana, casi que quiebra los vidrios porque se mantiene con un palo y uno no sabe si va a reaccionar bien, y no, el área no es tranquila”, dijo Sonia Cruz, trabajadora del área.

Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas. El tiroteo continúa bajo investigación y se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen del Broward al (954) 493-8477.