Un motociclista muere tras ser baleado en la autopista I-95 en Miami

Las cámaras de vigilancia del tránsito captaron la intensa actividad policial en la autopista y decenas de conductores quedaron atrapados en el tráfico, mientras los investigadores buscaban pistas.

La motocicleta del joven baleado quedó completamente destrozada en plena vía.

“Los detectives no quieren descartar que exista la posibilidad de que se trate de un incidente de ira carretera o si la víctima y el pistolero se conocían”, añadió Fallat.

El hecho ha despertado preocupación en muchos conductores, sobre todo en aquellos que se han visto involucrados en incidentes de furia en la carretera.

“El conductor me atravesó, yo le pité para no colisionar con él, pero él lo tomo de otra forma y me persiguió y tuve que llamar a la policía después”, contó Omar Gutiérrez, conductor.

La policía está pidiendo ayuda a los conductores que transitaban por la I-95 entre las calles 69 y 79 al momento del tiroteo, ya que hasta el momento no tienen descripción del pistolero, ni del automóvil que conducía.

“Se le pide a quien tenga información, cámaras de vigilancia, que sepa algo más que nos ayuden”, dijo la portavoz de la Policía de Miami.

Se le pide a cualquier persona que tenga información que se comunique con Crime Stoppers de Miami-Dade al (305) 471-8477 o con la Oficina de Homicidios del Departamento de Policía de Miami al (305) 603-6350.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com