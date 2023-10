Un hombre fue asesinado a tiros a las afueras de un edificio de condominios en Aventura

Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del hombre en la entrada del condominio y aunque hasta el momento no se ha identificado a la víctima, una trabajadora del edificio informó que no era residente del lugar.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4:30 am de este martes, a las afueras del condominio Turnberry on the Green, ubicado en la calle 195 y West Country Club Drive, en Aventura, donde la víctima murió antes de que llegaran los primeros auxilios.