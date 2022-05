Tres muertos y dos heridos tras un carro estrellarse contra una casa en Miami

El accidente ocurrió poco después de las cinco de la mañana de este miércoles. Dos hermanos que dormían dentro de la vivienda resultaron heridos.

“El vehículo chocó con la casa en la habitación había dos personas, un hombre y una mujer, que resultaron heridos con lesiones leves y también fueron trasladados al Jackson Memorial”, añadió Vega.

Totalmente destruida quedó la habitación de las dos personas heridas. Una de ellas fue Sulvin Jacker, quien manifestó sentirse agradecido después de la difícil situación que le tocó vivir.

“Lo que me despertó fue la pared cuando me cayó encima. Estaba durmiendo y sentí dificultad para moverme y me desperté. Cómo pude, salí de la cama, a mi hermana también le cayó la pared en el cuerpo y la cara, cuando logramos salir fue que vi el fuego”, agregó Jacker.

Las autoridades no descartan que la velocidad haya sido un factor determinante en el fatal accidente. Las identidades de las víctimas aún no han sido reveladas.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com