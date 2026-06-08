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Sismo de 6,1 de magnitud sacude el occidente cubano. No se reportan víctimas

LA HABANA (AP) — Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el occidente de Cuba el lunes y fue percibido en la capital sin que se reportaran víctimas o daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros al oeste de la isla, en las inmediaciones de la provincia de Pinar del Río.

Residentes y ocupantes de algunos edificios altos de La Habana dijeron haber percibido el movimiento, así como habitantes de la ciudad de Pinar del Río, donde se sintió con más énfasis.

“Se movió un poco el edificio, pero nada más. Todos aquí estamos bien”, dijo a The Associated Press Flavia Pupo, empleada de un hotel en Pinar del Río. “La gente en la calle un poco asustados, pero todos bien”.

El temblor se sintió en Florida. El Servicio Meteorológico Nacional de Miami indicó que había recibido varios informes de sacudidas en el suroeste del estado.

Los temblores no son inusuales en la isla, que se encuentra cercana a la falla de Oriente, situada frente a la costa sureste y que ha provocado terremotos destructivos en los últimos siglos, incluido uno de magnitud 7,7 en enero de 2020 en aguas abiertas que causó daños en las Islas Caimán.

FUENTE: AP

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