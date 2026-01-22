Murió en MIAMI el legendario cantante cubano Alfredito Rodríguez

El intérprete de “Empapado de sudor” y “Sagitario” falleció a los 74 años en Coral Gables. Fue una de las voces más populares de Cuba entre los años 70 y 90.

El cantante cubano Alfredo Rodríguez , conocido artísticamente como Alfredito , falleció en la ciudad de Coral Gables, Florida , a los 74 años , según confirmó su familia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

“Con profundo dolor, nuestra familia comunica el fallecimiento de Alfredito Rodríguez . Deja un legado inmenso y una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron y amaron”, señala el mensaje difundido en su perfil oficial de Facebook.

La noticia ha provocado una ola de reacciones entre seguidores, músicos y figuras de la cultura cubana, que recuerdan a Alfredito como uno de los artistas más populares y carismáticos de la música cubana contemporánea .

Nacido en La Habana , Alfredo Rodríguez se formó como cantante bajo la guía del profesor italiano Sisco Francha y realizó estudios en el Teatro Amadeo Roldán .

En 1968 , inició su carrera en la televisión cubana , donde condujo el programa de variedades “Buenas Tardes” , espacio que lo catapultó a la fama y lo convirtió en un rostro habitual de la pantalla nacional.

Durante las décadas de 1970, 1980 y 1990, Alfredito fue uno de los pocos artistas capaces de abarrotar durante años el Teatro Karl Marx, el mayor escenario cultural de Cuba, consolidando un vínculo masivo con el público.

Éxitos inolvidables

Con canciones como:

Empapado de sudor

Sagitario

Que me encapricho

Alfredito se mantuvo durante años entre los intérpretes más escuchados de la Isla, con un repertorio que abarcó desde la música popular cubana hasta la canción romántica y géneros internacionales.

Su popularidad quedó reflejada en los ocho Premios Girasol que obtuvo por votación popular, galardón otorgado por la revista Opina a los artistas más destacados del año.

‍ El emotivo mensaje de su hijo

Su hijo, el también músico Alfredo Rodríguez, le dedicó un mensaje conmovedor:

“Fuiste fiel a tu música, a tu público, a tus principios, a tus ideales y a tus raíces. Gracias por inspirarme a luchar por mis sueños. Siempre estarás conmigo en cada nota que toque y en cada escenario del mundo”.

Un legado que trasciende

La muerte de Alfredito Rodríguez marca el adiós a una de las voces más queridas de la música cubana, símbolo de una época y referente cultural para varias generaciones dentro y fuera de la Isla.

Su legado permanece vivo en sus canciones, en la memoria colectiva y en el reconocimiento de un público que lo acompañó durante décadas.