Cubano es arrestado en MIAMI por estafa con cientos de libras de langosta valoradas en miles de dólares

El cubano Denis Paredes Matos fue detenido tras participar en un esquema que dejó a un mayorista de mariscos sin más de 700 libras de langosta, según la policía de Medley .

Un cubano residente en el sur de la Florida fue arrestado luego de verse involucrado en una estafa que perjudicó a un negocio local de mariscos , dejándolo sin cientos de libras de langosta , uno de los productos más costosos del mercado.

El caso fue revelado por Local 10 , que citó información del Departamento de Policía de Medley sobre la detención de Denis Paredes Matos , de 32 años , vecino de Hialeah .

De acuerdo con las autoridades, el fraude afectó a Tarpon Bay Corporation , un mayorista de mariscos ubicado en Medley , que fue engañado mediante pagos con tarjetas de crédito que nunca llegaron a procesarse .

El esquema comenzó cuando un hombre identificado solo como “Aldofo” realizó un primer pedido de 100 libras de langosta , valorado en aproximadamente 4,500 dólares . El pedido fue recogido al día siguiente por Paredes Matos, luego de que el comerciante creyera que el pago había sido aprobado.

Poco después, el supuesto cliente solicitó un segundo encargo mucho mayor , de unas 600 libras de langosta , con un valor cercano a los 15,000 dólares , intentando dividir el pago entre varias tarjetas .

Aunque varias transacciones fueron rechazadas, dos aparentaron ser aprobadas, lo que permitió que la mercancía saliera nuevamente del local. Sin embargo, el domingo, el banco notificó al dueño que ningún pago se había concretado, confirmando la estafa.

Arresto y versión del acusado

Lejos de desaparecer, el estafador intentó un nuevo pedido similar el lunes. Esta vez, el comerciante alertó a la policía, que organizó un operativo y esperó la llegada del mensajero.

Paredes Matos fue arrestado al acudir nuevamente al negocio para recoger la langosta.

Durante el interrogatorio, el cubano afirmó que solo cumplía encargos para una persona que conoció mientras trabajaba como conductor de Uber. Según su testimonio, el individuo se hacía llamar Luis Ramón Díaz y le ofrecía 500 dólares por cada entrega, de acuerdo con el informe policial citado por Local 10.

Cargos y situación legal

Paredes Matos fue acusado de participar en un esquema organizado para defraudar y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde permanecía detenido con una fianza de 2,500 dólares.

Los registros carcelarios indican además que enfrenta una retención migratoria, lo que añade incertidumbre a su futuro legal en Estados Unidos.

Hasta el momento, no hay detenidos bajo el nombre del presunto organizador del fraude, lo que deja abiertas interrogantes sobre quién estuvo realmente detrás de la estafa y si habrá más arrestos relacionados con el caso.