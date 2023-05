Tragedia en Fort Lauderdale: hombre asesina a su mujer de 72 años, le prende fuego a la casa y luego se suicida

La víctima, quien era madre de dos hijos, fue identificada como Gwendolyn Lynette Bass-Kemp, de 71 años, quien trabajaba en el departamento de los bomberos de Fort Lauderdale desde el año 2005.

A través de un comunicado, el administrador de la ciudad lamentó su fallecimiento.

“La pérdida de Gwen es trágica e impensable. Fue una empleada valiosa durante casi 20 años y nuestros colegas lamentan profundamente su pérdida. Nuestros corazones están con su familia durante este momento difícil, y pedimos que se les dé el espacio y el tiempo para llorar”, dijo Greg Chavarría, administrador de la ciudad.

Posteriormente, la policía identificó al hombre como Richard Kenneth McDonald, de 71 años.

“Yo los conozco a los dos, éramos amigos, buenos vecinos, él es buena persona, ella era buena persona, el no haría algo así, yo no sé qué habrá pasado, de verdad, no lo sé, solo Dios lo sabe”, dijo una vecina.

El incendio fue contenido y no se propagó a las viviendas cercanas, sin embargo, causó consternación entre los vecinos.

“No le llamaría pánico, sino triste, porque, imagínate que se den esas cosas en el vecindario, porque al final de cuentas no sabemos con quién vivimos al lado, pero no debería de pasar, sea cual sea la situación”, dijo Javier Gómez, residente del área.

La vivienda quedó destruida en su totalidad. Según se pudo conocer, las dos personas involucradas en el hecho no estaban casadas, pero tenían una relación amorosa y habían vivido en la casa durante los últimos 14 años.

La primera llamada que entró al 911 fue la de uno de los hijos de la víctima, quien había llegado a la residencia a ver su madre.

“No sé, voy a ir a visitar a mi mamá y entré y el novio de mi mamá se sentó allí y me dijo que cuando le dije, le pregunté qué, me sacó el arma de fuego como si fuera un veterano militar, no lo sé”, explicó en la llamada al 911.

El caso continúa bajo investigación.