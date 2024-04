Tragedia en familia cubana de Hialeah: madre, hija y tía son impactadas mortalmente por un auto

“Yo me sentí muy mal, enseguida el policía me dijo, cierren las cortinas, no vengan acá atrás, y no fuimos”, contó Martha Redondo.

“Cuando vino el rescue, había una señora tirada, la taparon, no sabía que había otras personas en el carro y después nos enteramos por la policía que habían tres pasajeros, el chofer y un pasajero fallecieron y la otra persona se la llevaron al hospital”, agregó la vecina afectada.

La policía de Hialeah ofreció detalles de cómo ocurrió el choque.

“Tres mujeres estaban ya de regreso de comprar comida, estaban cruzando en la calle 5, cerquita de la equina, cuando en ese momento viene por la 5 avenida otro auto e impacta y en ese momento dos mujeres fallecen ahí en la escena, la tercera mujer fue transportada al Hospital Jackson Memorial”, dijo Eddie Rodríguez, portavoz de la policía de Hialeah.

Las tres mujeres eran miembros de una misma familia, madre, hija y tía. Estas primeras son las víctimas mortales y la tía permanece en condición crítica.

En el otro vehículo iban tres menores de edad, el conductor de 14 años y sus dos acompañantes de 15.

“Estaban manejando el carro sin permiso de los padres cuando ocurrió este accidente, dos de ellos fueron al hospital ya les dieron de alta, el tercero no estaba herido, ahora estamos hablando con la fiscalía”, agregó el vicero policial.

Un vecino quien no quiso mostrar su rostro en cámara nos contó lo que observó.

“Sonó como si fuera una bomba y no me imaginaba que tenía alguien en el patio, yo me fui corriendo para la parte de atrás de la casa hasta que me dijeron, no están en el patio. Era joven bien los de los dos carros, los dos carros eran gente joven, especialmente el del otro carro se veía bien joven, como uno tenía como 16 años algo así. Los que cayeron aquí adentro son los que fallecieron y la tercera persona es la que está en coma”, dijo el testigo.

Para los residentes de la zona, este accidente no es novedoso y es que, según informaron, a diario ocurren situaciones peligrosas en la intersección, ya que muchos conductores no respetan la velocidad permitida y tampoco la señal de pare.

“En una zona de 30 millas por hora como puede haber un accidente de esa magnitud a esa hora de la noche no tiene sentido porque esto es residencial, alguien ha cometido una irregularidad grande a una velocidad que no tiene que pasar por aquí”, dijo Luis Vélez, residente del área.

“Yo si sentí el ruido y eso, pero no me acerqué, tremendo accidente, no sé quiénes serían Los rescue vinieron se llevaron gente, eso es lo que le puedo decir. Hace falta que pongan algo ahí, porque ahí hay muchos accidentes. Ahí mismo hay un pare, pero no lo respetan para nada, pasan a viaje como les da la gana, y eso es peligroso es esta esquina”, dijo Rosa Herrera, residente del área.

Los vecinos esperan que rápidamente se tomen medidas para evitar que sigan ocurriendo accidentes.

“Esta intersección es muy peligrosa, hemos tenido muchos accidentes malos, se llevan muchas personas y como pueden ver hay poca visibilidad del stop”, dijo Martha Redondo.