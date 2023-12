Tragedia en Broward: explosión por tuberías de gas destroza una casa y deja 4 heridos incluidos dos menores

Pasadas las 12:30 am, un fuerte estallido sacudió a todo el vecindario.

La Cruz Roja e ingenieros de la ciudad trabajarán todo el día para identificar las casas que tendrán serán declaradas como inhabitables, ya que sufrieron daños estructurales debido a la onda expansiva.

“Vi una luz, no sabía si era una llama o qué, pero toda la sala estaba en el suelo, la sala ya no estaba allí, así que no podía salir de esa manera. Tuve que saltar por la ventana y la ventana ya estaba rota, así que salté y así es como obtuve todo. Agarré a mi bebé y brinqué por la ventana al escuchar que alguien dijo gas y empecé a correr”, dijo Khadijah Orr, vecina afectada.

En mayor o menor medida, todas de las viviendas y vehículos cercanos sufrieron daños.

“Fue una explosión horrible, parecía que estabas en la guerra, yo estaba en el baño, salí y cuando de pronto oí la explosión, dije, suena como una explosión de gas, pero la impresión fue un grito tan fuerte y salí para el pasillo corriendo. Casi todas las ventanas del vecindario explotaron, no hay casa que no tenga ventanas explotadas”, dijo Mileisy Andarsi, vecina afectada.

El caso continúa bajo investigación.