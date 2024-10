Tiroteo en las afueras de un motel en Fort Lauderdale deja un hombre herido

“Yo fui a un concierto anoche y cuando llegué por la madrugada me encontré todo el hotel rodeado de policías. Y por un buen rato tuve que esperar para poder entrar a mi habitación”, explicaba Nick, huésped del motel.

Las autoridades no pudieron hacer nada por salvarle la vida y el hombre fue declarado muerto. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada.

“Mi principal preocupación era la víctima. Yo no sabía nada, qué había pasado, quién había disparado, no sabía nada. Pero ni me importaba en ese momento quién era el agresor, lo único que me preocupaba era la víctima y esperaba que se salvara”, agregó Matua Maritata, huésped del motel.

El agresor huyo de la escena antes de que llegaran los oficiales.

Los residentes del área sienten preocupación por el incremento de la criminalidad en la zona.

La policía abrió una investigación para esclarecer las causas de este incidente y está solicitando la colaboración ciudadana para poder capturar cuanto antes al asesino y llevarle ante la justicia.

Si ustedes tienen cualquier tipo de información sobre este caso pueden comunicarse de inmediato con la línea de Alto al Crimen de Broward al (954) 493-8477.