Un hombre murió y otras dos personas permanecen en condición crítica tras un tiroteo registrado este sábado 28 de noviembre en Miami Beach , que las autoridades investigan como un posible caso de violencia doméstica.

El incidente ocurrió en el condominio Il Villaggio, ubicado en el 1455 de Ocean Drive, y provocó una amplia movilización policial y de los servicios de emergencia.

Christopher Bess, portavoz de la Policía de Miami Beach, explicó que el presunto agresor había mantenido una relación sentimental con la mujer herida.

La otra víctima era un amigo que se encontraba visitándola.

Los investigadores manejan la hipótesis de un intento de homicidio seguido de suicidio. El presunto responsable fue declarado muerto en el lugar.

Los dos heridos fueron trasladados al Centro de Trauma Ryder, donde permanecen en condición crítica. La mujer presenta lesiones de mayor gravedad.

Una transfusión de sangre de emergencia en el lugar del tiroteo

Uno de los aspectos más destacados del operativo fue la administración de una transfusión de sangre a la mujer en el propio lugar de los hechos.

Según Bess, la intervención conjunta del Departamento de Bomberos y del equipo táctico de la Policía permitió que la víctima llegara con vida al hospital.

El portavoz calificó el procedimiento de histórico y aseguró que Miami Beach sería la primera ciudad de Miami-Dade, y posiblemente de Florida, en realizar una intervención de este tipo en una escena de emergencia.

La investigación permanece activa y las identidades de los involucrados no fueron precisadas en el reporte.