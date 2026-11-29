Un agente del Ministerio del Interior (MININT) que trabajaba en un punto de control del municipio de Caimanera, en Guantánamo, habría fallecido tras recibir varios golpes y un botellazo en la cabeza durante una presunta agresión grupal.

La información fue difundida el viernes 27 de noviembre por el periodista independiente cubano Yosmany Mayeta Labrada, a través de publicaciones en Facebook.

¿Qué se sabe sobre la presunta agresión?

Según el testimonio de una mujer que se identificó como amiga del uniformado, varias personas habrían participado en el ataque que presuntamente provocó su muerte.

Mayeta indicó que todavía intentaba confirmar la identidad completa del agente y el lugar exacto donde ocurrió la agresión.

Se desconocen los motivos del ataque y si estuvo relacionado con sus funciones dentro del MININT.

Allegados al agente reclaman justicia

La mujer describió al uniformado como un hombre tranquilo y padre de varios hijos, que tenía previsto abandonar su trabajo cuando consiguiera otro empleo.

Personas cercanas compartieron mensajes de despedida en los que expresaron dolor e indignación y reclamaron justicia.

Otros episodios de violencia contra policías en Cuba

En octubre trascendió la condena a cadena perpetua de un hombre por el asesinato de un auxiliar de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Palma Soriano, Santiago de Cuba.

En septiembre de 2025, el MININT también informó sobre el asesinato de un capitán de la Policía en Caibarién, Villa Clara.

Hasta el momento del reporte, las autoridades cubanas no habían confirmado oficialmente la muerte del agente de Guantánamo ni informado sobre posibles detenidos.