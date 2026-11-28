Compradores entran a una tienda en los Citadel Outlets, en Commerce, California, el 27 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong) AP

Al excluir las compras de gasolina y automóviles, las ventas minoristas tanto en tiendas como en línea aumentaron 5,8% en comparación con el Black Friday del año pasado, de acuerdo con Mastercard SpendingPulse, que rastrea todas las formas de pago, incluido el efectivo.

Adobe Analytics, que monitorea el comercio electrónico, informó que el total de ventas en línea del día, de 13.100 millones de dólares, superó su pronóstico y fue 11% mayor que hace un año.

Los precios más altos, que los estadounidenses han manifestado que les frustran mientras la guerra con Irán encarece la gasolina y algunos bienes de consumo, no explicaron por completo el crecimiento de las ventas. Según Salesforce, el volumen de pedidos del Black Friday aumentó un 5% interanual.

Los compradores ansiosos por aprovechar ofertas digitales no se limitaron a Estados Unidos. Las ventas globales en línea alcanzaron el viernes un récord de 82.700 millones de dólares, también un 5% más que el máximo del año pasado durante el pico de descuentos navideños anunciados, señaló Salesforce. La empresa indicó que la cifra global incluyó 19.100 millones de dólares en ventas en Estados Unidos.

Adobe y Salesforce utilizan datos distintos, lo que podría explicar la disparidad en sus cifras de ventas en línea. El total de Salesforce se basó en datos de compras globales de más de 1.500 millones de consumidores, y Adobe se apoya en datos que abarcan más de 1 billón de visitas a sitios minoristas de Estados Unidos.

Las tiendas físicas todavía representan la mayoría de todas las ventas del Black Friday, pero este año recibieron menos visitantes. RetailNext, que mide en tiempo real el flujo de personas en tiendas, indicó que los datos iniciales mostraron que el conteo de clientes bajó 2,9% en comparación con 2025.

El tráfico en tiendas durante el Black Friday ha disminuido en los últimos años porque los consumidores de Estados Unidos comprar cada vez más por internet. El mal clima en todo el país también pudo haber contribuido este año.

Otro factor podría haber sido que los hogares sintieran la presión en artículos esenciales como gasolina, comestibles y alquiler, lo que “cambia la manera en que planifican cada salida de compras”, afirmó Joe Shasteen, gerente global de analítica avanzada de RetailNext.

Sensormatic Solutions, que también rastrea el tráfico en tiendas, señaló que sus datos encontraron que el flujo de compradores en comercios minoristas cayó 4,2% respecto del Black Friday anterior, pero subió 250% en comparación con una semana antes.

Mastercard SpendingPulse encontró que el gasto en tiendas físicas aumentó 3,8%, lo que, según indicó, fue el mayor incremento desde 2022.

Michelle Meyer, economista en jefe del Mastercard Economics Institute, expresó que espera que la mitad del crecimiento previsto este año en las ventas de la temporada navideña se deba a la inflación.

Aunque los minoristas promocionan la semana de Acción de Gracias hasta el lunes siguiente para las compras navideñas, las compras prácticas también impulsaron el gasto del Black Friday, indicó Adobe.

Las compras de videojuegos y electrónica, incluidas consolas, videojuegos, teléfonos inteligentes, audífonos y gafas inteligentes, estuvieron entre los productos más vendidos, pero los compradores en línea también aprovecharon los descuentos para abastecerse de artículos esenciales como ropa, productos para bebés, suministros para mascotas y artículos de limpieza del hogar, según el análisis de Adobe.

Pero la tecnología fue la categoría más fuerte en general, de acuerdo con Mastercard SpendingPulse, con un gasto en electrónica y software que subió casi un 8% frente a 2025.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP