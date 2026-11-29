WestJet, la segunda aerolínea más grande de Canadá, eliminó todos sus vuelos a Cuba de su programación hasta al menos octubre de 2027 , según datos de Cirium analizados por el portal especializado Simple Flying.

La retirada representa un nuevo golpe para el turismo cubano y deja en suspenso 17 años de presencia de la compañía en la isla.

Aunque la compañía no ha anunciado una retirada definitiva, ninguno de estos destinos figura en la programación disponible durante el período analizado.

La escasez de combustible desencadenó la crisis

WestJet suspendió sus operaciones en febrero de 2026, después de que las autoridades aeronáuticas cubanas advirtieran sobre la falta de combustible Jet A-1.

Mientras mantiene suspendidos sus vuelos a Cuba, la aerolínea amplía sus operaciones hacia México, República Dominicana, Belice y Costa Rica.

Se desploma el turismo canadiense en Cuba

Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la llegada de turistas canadienses experimentó una caída histórica.

La industria hotelera cubana atraviesa una profunda crisis

El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció en julio que el 73% de las instalaciones hoteleras permanecía cerrado y unos 25.000 trabajadores turísticos estaban en situación de disponibilidad laboral.

La ausencia de WestJet en la programación aérea amenaza con prolongar la crisis de uno de los principales mercados turísticos de Cuba.