Tienda de bicicletas en La Pequeña Habana es devorada por un voraz incendio

“La verdad que el humo era muy fuerte ayer y hoy todavía lo es, por eso mantenemos abiertas las puertas de nuestra tienda, porque cuesta mucho respirar”, decía la propietaria de Su90 Uniformes Soccer, un negocio a dos locales de donde sucedió el incendio.

Los bomberos de la ciudad de Miami lograron controlar el incendio y proteger las unidades adyacentes contra la extensión del fuego en treinta minutos.

Luis Alberto Suarez, dueño de la tienda de bicicletas, lleva toda una vida dedicado al negocio y es consciente que ayer volvió a nacer.

“Yo llevo 37 años en este negocio, y gracias a Dios, he luchado, he trabajado y he recibido mucho apoyo de la comunidad, les doy gracias por eso y Dios que me tiene vivo porque fue un milagro, si hubiese estado dentro, yo me hubiese quemado”, reconoció.

Luis Alberto Suarez es un hombre muy querido en la comunidad y su hijo también agradeció las muestras de cariño recibidas tras el incendio.El dueño de la tienda de bicicletas es consciente de que hay miles de dólares en pérdidas y ha recurrido al seguro para enfrentar la situación.Por su parte, las autoridades se encuentran ya trabajando para esclarecer lo sucedido.

La Unidad de Investigaciones de Incendios de Miami está determinando la causa y el origen del incendio.

Si desean ayudar en la restauración de la tienda se ha activado una página de Go Found Me donde pueden realizar donaciones: www.gofundme.com/f/restore-suarez-bike-shop-fire-relief-fund.