Suspenden a policía de violento arresto a mujer en Miami

Las imágenes grabadas por un testigo muestran a una joven que le grita a los oficiales, mientras que uno de los agentes la tumba al suelo para colocarle las esposas.

La mujer, Dima Loving, relató a América Noticias que ella había llamado al 911 para pedir ayuda y resultó detenida.

“El hombre me apuntó con un rifle. Yo creo que ningún oficial debe tratar así a alguien, así se trate de un sospechoso”.

“Él me apretó el cuello, me aplicó una llave, me atacó y me tiro al suelo. Mi brazo está adolorido, mi cuerpo me duele y él no actuó de la mejor manera. Realmente yo los llamé para que me ayudaran. Entonces, ¿cuál es ese tipo de ayuda?”.

“Yo tengo todo el derecho de gritar. El oficial vino caminando, me sacudió muy fuerte el brazo, me gritó que me calmara y le dije que estaba calmada”.

Loving, de 26 años, mostró algunas de los rasguños que sufrió durante la detención.

El director de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, indicó a través de un comunicado que el video es profundamente preocupante y que estas acciones no reflejan los valores de integridad, respecto, servicio y equidad de su departamento.