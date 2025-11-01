Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

El reconocido locutor cubano Rolando Zaldívar , una voz emblemática de la radio en la Isla, vuelve a ser noticia, aunque esta vez por motivos muy distintos a los que le dieron fama. El comunicador fue arrestado nuevamente en Miami , según confirmó el periodista Javier Díaz , quien compartió en su perfil de Facebook una copia de la ficha policial.

De acuerdo con la información difundida por Díaz, Zaldívar enfrenta cargos por hurto menor y posesión de cocaína , hechos que han generado conmoción entre sus antiguos colegas y oyentes.

El periodista acompañó la publicación con una fotografía reciente del locutor, cuyo cambio físico se ha vuelto viral en redes sociales por el contraste con su imagen de los años de éxito en Cuba .

Durante décadas, Rolando Zaldívar fue una de las voces más respetadas de la radio cubana , destacándose por su tono sobrio, dicción impecable y estilo elegante.

Su trayectoria lo convirtió en referente y maestro para jóvenes comunicadores dentro del sistema estatal de medios, donde representaba la figura del locutor disciplinado y exitoso.

El nuevo episodio judicial, sin embargo, marca un contraste doloroso con su pasado profesional . En palabras de Javier Díaz, el caso “refleja la vida que lleva en el país”, una alusión a las dificultades que enfrentan muchos cubanos exiliados en Estados Unidos , quienes deben reinventarse lejos del reconocimiento que un día tuvieron en la Isla.

Sin detalles oficiales del proceso

Hasta el momento, no se han divulgado documentos judiciales oficiales que confirmen la totalidad de los cargos o los detalles del proceso.

Aun así, la noticia se ha expandido rápidamente en redes sociales y medios digitales, donde abundan los comentarios de sorpresa, tristeza y reflexión sobre el destino de figuras públicas cubanas que, tras emigrar, enfrentan duras realidades.

Reacciones en redes y debate social

El cambio físico de Zaldívar ha sido uno de los temas más comentados, generando debate entre quienes lo recuerdan por su talento y quienes lamentan el rumbo que tomó su vida en el exilio.

Varios internautas han señalado el caso como “una historia que muestra el lado humano del desarraigo”, mientras otros lo ven como una advertencia sobre los desafíos de la adaptación y la soledad.

Más allá del hecho puntual, la historia de Rolando Zaldívar simboliza el contraste entre la gloria profesional del pasado y las dificultades del presente, una realidad que comparten muchos cubanos que emigraron en busca de nuevas oportunidades.