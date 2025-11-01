americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rolando Zaldívar

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

El locutor cubano Rolando Zaldívar vuelve a ser noticia tras su nuevo arresto en Miami por hurto menor y posesión de cocaína. Su cambio físico sorprende a las redes y reabre el debate sobre la vida de los exiliados cubanos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Rolando Zaldívar

El reconocido locutor cubano Rolando Zaldívar, una voz emblemática de la radio en la Isla, vuelve a ser noticia, aunque esta vez por motivos muy distintos a los que le dieron fama. El comunicador fue arrestado nuevamente en Miami, según confirmó el periodista Javier Díaz, quien compartió en su perfil de Facebook una copia de la ficha policial.

Embed - Javier Díaz - Que triste que este profesional de la...

Arresto y cargos presentados

De acuerdo con la información difundida por Díaz, Zaldívar enfrenta cargos por hurto menor y posesión de cocaína, hechos que han generado conmoción entre sus antiguos colegas y oyentes.

El periodista acompañó la publicación con una fotografía reciente del locutor, cuyo cambio físico se ha vuelto viral en redes sociales por el contraste con su imagen de los años de éxito en Cuba.

De símbolo del profesionalismo a la polémica

Durante décadas, Rolando Zaldívar fue una de las voces más respetadas de la radio cubana, destacándose por su tono sobrio, dicción impecable y estilo elegante.

Su trayectoria lo convirtió en referente y maestro para jóvenes comunicadores dentro del sistema estatal de medios, donde representaba la figura del locutor disciplinado y exitoso.

El nuevo episodio judicial, sin embargo, marca un contraste doloroso con su pasado profesional. En palabras de Javier Díaz, el caso “refleja la vida que lleva en el país”, una alusión a las dificultades que enfrentan muchos cubanos exiliados en Estados Unidos, quienes deben reinventarse lejos del reconocimiento que un día tuvieron en la Isla.

Sin detalles oficiales del proceso

Hasta el momento, no se han divulgado documentos judiciales oficiales que confirmen la totalidad de los cargos o los detalles del proceso.

Aun así, la noticia se ha expandido rápidamente en redes sociales y medios digitales, donde abundan los comentarios de sorpresa, tristeza y reflexión sobre el destino de figuras públicas cubanas que, tras emigrar, enfrentan duras realidades.

Reacciones en redes y debate social

El cambio físico de Zaldívar ha sido uno de los temas más comentados, generando debate entre quienes lo recuerdan por su talento y quienes lamentan el rumbo que tomó su vida en el exilio.

Varios internautas han señalado el caso como “una historia que muestra el lado humano del desarraigo”, mientras otros lo ven como una advertencia sobre los desafíos de la adaptación y la soledad.

Más allá del hecho puntual, la historia de Rolando Zaldívar simboliza el contraste entre la gloria profesional del pasado y las dificultades del presente, una realidad que comparten muchos cubanos que emigraron en busca de nuevas oportunidades.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
uplight group arquitectural: la solucion de iluminacion de lujo que esta conquistando los proyectos mas exclusivos de miami

Uplight Group Arquitectural: La solución de iluminación de lujo que está conquistando los proyectos más exclusivos de Miami

arrestan a un hombre en miami por rastrear a su exnovia con un gps oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Arrestan a un hombre en Miami por rastrear a su exnovia con un GPS oculto: fue descubierto tras semanas de acoso

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras imputaciones contra Alejandro Gil

Luis Alberto García exige respuestas al gobierno cubano tras imputaciones contra Alejandro Gil

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

Se hace viral el cambio físico del locutor cubano Rolando Zaldívar tras nuevo arresto en Miami

Fiscalía de Cuba acusa formalmente al exministro Alejandro Gil por espionaje, malversación y corrupción

Fiscalía de Cuba acusa formalmente al exministro Alejandro Gil por espionaje, malversación y corrupción

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, hace un pitcheo ante los Azulejos de Toronto en el cuarto juego de la Serie Mundial, el martes 28 de octubre de 2025 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Shohei Ohtani abrirá el juego siete de la Serie Mundial con los Dodgers

Indignación en Cuba por el perro abandonado durante evacuaciones en Granma

Indignación en Cuba por el perro abandonado durante evacuaciones en Granma

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter