Robo de un auto en el NW de Miami termina con la policía arrestando a uno de los ladrones en el techo de una vivienda

Alrededor de la 1:00 am de este martes, los agentes de la policía de Miami respondieron a la llamada de emergencia de una víctima que denunciaba que su vehículo estaba siendo robado en el área de la calle 71 y la avenida 5 del noreste.

Cuatro horas después, el helicóptero de la policía de Miami-Dade observó al segundo sospechoso que se había escondido en el techo de una vivienda.

Uno de los residentes de esa casa grabó a través de su ventana la movilización del equipo SWAT cuando le daban indicaciones al implicado para que se rindiera.

“Cómo a las 4:30 am que escuché los policías y cuando me asomé estaban apuntando hacia el techo, parece que estaba robando arriba y lo bajaron y se lo llevaron”, dijo el residente de la vivienda.

Aún con la angustia por lo vivido, el joven que grabó el vídeo no quiso mostrar su rostro en cámara, sin embargo, nos contó que pasó la noche en vela tras lo ocurrido.

“Fue un susto grande, yo estaba durmiendo con mi hijo y se escuchaba el helicóptero y las voces de los policías, fue un susto grande”, dijo.

Los detectives de Miami, con la ayuda del cuerpo de bomberos de la ciudad, recabaron algunas herramientas del techo que al parecer utilizaban los implicados para cometer sus fechorías.

“El equipo SWAT me dijo que me quedara en la casa y encontraron al hombre en el techo. Cuando pude salir, me di cuenta que la escalera que estaba adelante ahora estaba en la parte de atrás evidentemente, la pusieron ahí y subieron al techo mientras se escondían de la policía”, contó Jerome Starling, residente del área.

Uno de los implicados tiene 17 años y su identidad no fue revelada por tratarse de un menor de edad, mientras que el otro fue identificado como Curintong Keyon, de 19.

“Han sido arrestados y tienen cargos de robo, robar dentro del carro, uno por la posesión de la pistola y resistir arresto sin violencia”, continuó el portavoz de la Policía de Miami.

Curintong Keyon compareció la corte este martes y tras la lectura de los cargos, se le negó el derecho a fianza.