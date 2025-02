Ritual de Santeria en la casa de una familia cubana de Hialeah termina a puñaladas y tiros, dejando un muerto

“¿Cómo ha sido para usted vivir con ese señor a su lado?”

“Eso ha sido horrible, porque el padre de él era amigo mío”, dijo Luis Andrew, vecino.

Según la esposa del señor Luis Andrew, quien nos pidió no mostrar su rostro en cámara, la persona que murió, que aún no ha sido identificada por las autoridades, era un hombre joven y su madre fue hasta el lugar a reconocer el cuerpo tras lo sucedido.

“Sentí la madre dar gritos y eso me desesperó también, yo no he dormido. La preocupación mía eran mi nuera y mi nieto que estaban allá atrás y como yo sentía los tiros, no podía en mi mente estar en otra cosa”, dijo una vecina que pidió no ser identificada.

Milton Cao, de 50 años, compareció ante la corte acusado de homicidio en segundo grado, posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto y posesión de cocaína.