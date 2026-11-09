Trump afirma que "Cuba está cayendo" y compara al Gobierno cubano con los demócratas de EEUU

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 9 de noviembre que Cuba atraviesa una crisis que podría provocar la caída de su actual sistema político. Durante una comparecencia ante periodistas en la Casa Blanca, el mandatario calificó a la isla como una nación que está fracasando y comparó la ideología del Gobierno cubano con la del Partido Demócrata estadounidense. Trump también se refirió a la comunidad cubanoamericana, prometió mantener la ayuda humanitaria y reiteró su expectativa de que se produzcan cambios políticos en La Habana. Sus declaraciones llegan en medio de nuevas sanciones estadounidenses y después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas.

El Presidente Donald Trump dice que está próxima la caída del régimen cubano: "Cuba está cayendo. Es una nación fallida. Tiene una ideología muy similar a la ideología demócrata... Veremos qué pasa. Cuba va a ser interesante. Imagino que caerá bastante pronto." pic.twitter.com/OznLD2Gpsr

El presidente Donald Trump volvió a referirse al futuro político de Cuba durante un encuentro con periodistas celebrado en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington.

El mandatario aseguró que la isla atraviesa una situación de deterioro y expresó nuevamente su expectativa de que el sistema político cubano experimente cambios importantes.

Durante sus declaraciones, Trump también introdujo una comparación con sus adversarios políticos en Estados Unidos.

El presidente sostuvo que el modelo ideológico de La Habana presenta similitudes con el del Partido Demócrata, una afirmación que se produce pocos días después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Sus palabras fueron difundidas a través de la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en X.

Trump asegura que “Cuba está cayendo” y describe a la isla como una nación fracasada

Durante su comparecencia, el presidente estadounidense utilizó expresiones contundentes para describir la situación cubana.

“Cuba está cayendo. Es una nación que está fracasando”, afirmó, según las declaraciones difundidas en el video.

Trump sostuvo que la situación política y económica de la isla refleja los problemas de su sistema de Gobierno.

El mandatario también expresó su expectativa de que se produzcan cambios en un futuro próximo.

“Veremos qué pasa. Cuba va a ser interesante. Imagino que caerá bastante pronto”, declaró.

Sin embargo, no presentó un calendario concreto ni información verificable que permitiera determinar cuándo podría ocurrir el escenario que describió.

El pronóstico de Trump constituye una valoración política del presidente, no una confirmación de que el Gobierno cubano esté a punto de caer.

El presidente compara la ideología del Gobierno cubano con la del Partido Demócrata

Uno de los momentos más destacados de la intervención fue la comparación que Trump estableció entre el sistema político cubano y el Partido Demócrata estadounidense.

El mandatario sostuvo que ambos comparten características ideológicas.

Según su declaración, Cuba mantiene una combinación de comunismo y socialismo que, a su juicio, presenta semejanzas con las posiciones de sus adversarios políticos.

La afirmación forma parte de la confrontación partidista estadounidense.

Sin embargo, existen diferencias fundamentales entre ambos sistemas.

Cuba está gobernada por el Partido Comunista, reconocido constitucionalmente como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.

El Partido Demócrata estadounidense, en cambio, participa en un sistema multipartidista competitivo, con elecciones periódicas y alternancia en el poder.

Por tanto, la comparación de Trump debe entenderse como una caracterización política y no como una equivalencia institucional entre ambos modelos.

Trump describe el sistema cubano como una mezcla de comunismo y socialismo

El presidente también se refirió a la orientación ideológica del Gobierno de La Habana.

Durante su intervención, describió el sistema político cubano como una combinación de comunismo y socialismo.

La Constitución de Cuba define al país como un Estado socialista y establece el papel dirigente del Partido Comunista.

En términos económicos, la isla mantiene una estructura donde el Estado controla sectores estratégicos, aunque también permite determinadas formas de actividad privada.

Las reformas económicas de los últimos años han ampliado la participación de pequeñas y medianas empresas, pero dentro de un marco regulatorio establecido por las autoridades.

Trump utilizó estas características para cuestionar el funcionamiento del modelo cubano y relacionarlo con sus críticas al Partido Demócrata.

El mandatario asegura que los cubanoamericanos han sufrido las consecuencias del sistema cubano

Trump también dedicó parte de sus declaraciones a la comunidad cubanoamericana residente en Estados Unidos.

El presidente afirmó que los cubanos han sufrido malos tratos y dificultades bajo el sistema político de la isla.

La emigración cubana hacia Estados Unidos ha estado marcada por diferentes etapas históricas, incluidas salidas motivadas por razones políticas, económicas y familiares.

El mandatario vinculó esa experiencia con el respaldo que, según él, ha recibido de la comunidad cubanoamericana.

Durante su intervención, aseguró haber obtenido el 94% del voto de ese grupo.

Sin embargo, no presentó datos que respaldaran esa cifra.

Las encuestas electorales y los estudios de comportamiento del voto deben distinguir entre diferentes elecciones, muestras y poblaciones.

Por tanto, el porcentaje del 94% debe atribuirse exclusivamente a la afirmación de Trump y no presentarse como un resultado electoral verificado.

Trump promete ayudar a los cubanos por razones humanitarias

El presidente también afirmó que su administración mantiene un compromiso con la población cubana.

Según sus declaraciones, Estados Unidos está dispuesto a prestar asistencia por razones humanitarias.

Trump aseguró que su Gobierno ya desarrolla acciones en ese sentido.

Sin embargo, durante la comparecencia no especificó a qué programas, recursos o mecanismos de ayuda se refería.

La política estadounidense hacia Cuba combina restricciones económicas y financieras con determinadas excepciones y autorizaciones para operaciones humanitarias.

Entre ellas figuran actividades relacionadas con alimentos, medicamentos y otros bienes permitidos bajo condiciones específicas.

No obstante, la declaración presidencial no permite identificar una nueva iniciativa de asistencia anunciada ese lunes.

Las declaraciones llegan después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas

El pronunciamiento de Trump se produjo pocos días después de las elecciones de medio término celebradas el 3 de noviembre.

Según los resultados descritos en el reporte, los demócratas obtuvieron mayorías en ambas cámaras del Congreso.

El nuevo escenario político podría modificar las negociaciones legislativas de la administración durante los dos últimos años del mandato presidencial.

Sin embargo, los legisladores elegidos en noviembre no asumirán sus nuevos cargos hasta enero de 2027.

Hasta entonces, continuará funcionando el Congreso correspondiente al período anterior.

La comparación de Trump entre el Partido Demócrata y el sistema político cubano se produce, por tanto, en un contexto de confrontación política interna.

No obstante, el mandatario no presentó elementos que permitan establecer que los demócratas estadounidenses pretendan implantar el sistema institucional vigente en Cuba.

Trump ya había pronosticado cambios políticos en Cuba antes de terminar su mandato

Las declaraciones del lunes no representan la primera ocasión en que Trump anticipa una transformación del sistema político cubano.

A finales de octubre, durante una entrevista con el comentarista Benny Johnson, el presidente aseguró que no esperaba que integrantes de la familia Castro permanecieran en el poder cuando concluyera su mandato.

La actual Presidencia estadounidense está prevista hasta enero de 2029.

En aquella conversación, Trump también destacó el papel de Marco Rubio en los asuntos relacionados con Cuba.

El secretario de Estado, de origen cubanoamericano, ha defendido una política de presión sobre las autoridades de La Habana y ha condicionado una eventual normalización de las relaciones a cambios políticos y económicos.

Sin embargo, las declaraciones del presidente no incluyeron una hoja de ruta pública que permita determinar cómo se produciría la transición que anticipa.

Marco Rubio mantiene a Cuba entre las prioridades de la política exterior estadounidense

El secretario de Estado Marco Rubio se pronunció también este lunes sobre Cuba durante una visita a París.

Rubio aseguró que Washington desea contribuir a un futuro mejor para la isla, pero insistió en que las autoridades cubanas deben reconocer la necesidad de modificar sus políticas.

El jefe de la diplomacia estadounidense cuestionó las restricciones a las libertades económicas y políticas y acusó al conglomerado militar GAESA de concentrar recursos.

También defendió la continuidad del embargo estadounidense dentro del marco legal vigente.

Sus declaraciones reflejan la posición de la administración Trump de mantener la presión sobre La Habana mientras exige transformaciones internas.

No obstante, el Gobierno cubano rechaza esa estrategia y sostiene que las sanciones estadounidenses perjudican a la economía y a la población.

Trump bromeó sobre enviar a Marco Rubio en paracaídas a Cuba

Durante un encuentro conservador celebrado en Mar-a-Lago, el presidente también se refirió al papel que podría desempeñar Rubio en los asuntos cubanos.

Según el reporte, Trump señaló que el secretario de Estado estaba concentrado en gestiones relacionadas con Rusia y Ucrania y que posteriormente se ocuparía de Cuba.

En ese contexto, el mandatario bromeó sobre la posibilidad de enviar a Rubio en paracaídas a la isla.

La declaración fue presentada como una broma y no como el anuncio de una operación militar o diplomática concreta.

Por tanto, no debe interpretarse como una confirmación de planes de intervención estadounidense.

Las nuevas sanciones de Washington aumentan la presión sobre La Habana

Las declaraciones de Trump se producen después de que el Departamento de Estado anunciara nuevas restricciones contra empresas, personas y embarcaciones relacionadas con el aparato estatal y militar cubano.

Las medidas presentadas el 5 de noviembre forman parte de la política de sanciones desarrollada por la administración durante 2026.

Washington sostiene que busca limitar los recursos de estructuras vinculadas al Gobierno cubano.

La Habana, en cambio, acusa a Estados Unidos de utilizar las sanciones como instrumento de presión económica.

El gobernante Miguel Díaz-Canel rechazó públicamente las medidas durante el fin de semana y aseguró que su Gobierno no cedería ante Washington.

La confrontación diplomática se desarrolla mientras Cuba enfrenta dificultades económicas, escasez de combustibles y problemas persistentes en el suministro eléctrico.

¿Está cerca una caída del Gobierno cubano?

El presidente estadounidense ha reiterado en diferentes ocasiones su expectativa de que se produzcan cambios políticos en Cuba.

Sin embargo, una predicción presidencial no constituye evidencia suficiente para establecer que una transición sea inminente.

El futuro del sistema político cubano depende de múltiples factores, entre ellos la situación económica, la capacidad institucional del Estado, las decisiones de sus dirigentes y las condiciones sociales internas.

También influyen las relaciones internacionales y las políticas aplicadas por otros gobiernos.

El material proporcionado no incluye información que permita determinar una fecha o probabilidad verificable de cambio de Gobierno.

Por tanto, las declaraciones de Trump deben presentarse como su evaluación del escenario cubano.

Trump vuelve a colocar el futuro de Cuba en el centro del debate político estadounidense

El pronunciamiento del presidente reúne tres elementos de su discurso sobre la isla: las críticas al modelo político cubano, la comparación con sus adversarios demócratas y la expectativa de una transformación en La Habana.

Trump también reafirmó su intención de ayudar a los cubanos por razones humanitarias, aunque no anunció nuevas medidas específicas.

Las declaraciones llegan en un momento de tensiones bilaterales y de cambios en el equilibrio político del Congreso estadounidense.

El mandatario aseguró que “Cuba está cayendo”, pero no presentó pruebas de un colapso político inminente. Su comparación con los demócratas forma parte de su discurso partidista y no establece una equivalencia entre ambos sistemas políticos.