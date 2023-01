Revelan imágenes de una cámara de seguridad donde se ve a cubano desaparecido hace una semana cuando salía de un Publix

La familia de Roberto Santiago está desesperada y es que desde el jueves en horas de la mañana no saben donde está , el señor de origen cubano de 60 años salió el jueves en su bicicleta a un Publix en el 20201 del suroeste y la avenida 127, a cuatro minutos de su casa , su hija Liz Santiago lo vio cuando salía “yo le dije que se pusiera un suéter porque hacía frío y se fue”

A las 11 de la mañana Liz Santiago le preocupó que su padre no había regresado y decidió escribirle, le escribí y le llamé y luego me di cuenta que había dejado el teléfono”, precisó

Desde ese momento la familia Santiago no ha parado de buscarlo en la zona pero hasta el momento no hay datos ni siquiera de la bicicleta , además la familia Santiago dice que Roberto no además aseguran que Roberto Santiago nunca ha tenido un problema de salud