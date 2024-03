Revelan el video del momento en que dos lanchas rápidas de turistas chocan cerca del puerto de Miami

“Ambos barcos en este caso simplemente no estaban seguros; no mantuvieron una vigilancia, no pudieron evitar la colisión, y como se puede ver en este vídeo que nuestra cliente logró grabar, fue un choque extremadamente espantoso. Si se hubiera seguido protocolos de seguridad, podría haberse evitado por completo”, comentó el abogado Thomas Graham a WTVJ.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida aún están investigando la causa del accidente.