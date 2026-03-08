americateve

El crudo supera los 100 dólares por barril mientras la guerra con Irán frena producción y envíos

CHICAGO (AP) — Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por barril por primera vez en más de tres años y medio, ya que la guerra con Irán obstaculiza la producción y el transporte en Oriente Medio.

Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)
Una densa columna de humo se eleva desde una instalación de almacenamiento de petróleo afectada el sábado 7 de marzo por un ataque estadounidense-israelí, el domingo 8 de marzo de 2026, en Teherán, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi)

El precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, se situaba en 101,19 dólares poco después de que se reanudaran las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago, un 9,2% por encima de su precio de cierre del viernes, de 92,69 dólares.

El West Texas Intermediate, el crudo ligero y dulce producido en Estados Unidos, se vendía a unos 107,06 dólares por barril. Eso es un 16,2% más que su precio de cierre del viernes, de 90,90 dólares.

Ambos podrían subir o bajar a medida que continúan las negociaciones en el mercado.

Los aumentos se produjeron después de que los precios del crudo en Estados Unidos se dispararan un 36% y los del Brent subieran un 28% la semana pasada. Los precios del petróleo se han incrementado fuertemente a medida que la guerra, ya en su segunda semana, ha involucrado a países y lugares que son cruciales para la producción y el movimiento de crudo y gas desde el golfo Pérsico.

Aproximadamente 15 millones de barriles de crudo —alrededor del 20% del petróleo mundial— suelen transportarse cada día a través del estrecho de Ormuz, según la firma independiente de investigación Rystad Energy. La amenaza de ataques iraníes con misiles y drones prácticamente ha detenido a los petroleros que atraviesan el estrecho, que limita al norte con Irán, y que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han recortado su producción de petróleo a medida que los tanques de almacenamiento se llenan, pues tienen menor capacidad para exportar crudo. Irán, Israel y Estados Unidos también han atacado instalaciones de petróleo y gas desde que comenzó la guerra, lo que ha agravado las preocupaciones sobre el suministro.

FUENTE: AP

