Se espera primer vuelo comercial directo entre EEUU y Venezuela tras suspensión de siete años

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece un discurso en el Palacio de Miraflores durante una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Caracas, Venezuela, el 24 de abril de 2026. (AP Photo/Ariana Cubillos) AP

El vuelo AA3599 operado por Envoy Air, una subsidiaria de American Airlines, tiene previsto despegar de Miami a las 10.16 hora local (0616 GMT) y llegar tres horas después a la capital venezolana, regresando a Florida en la tarde.

La aerolínea había anunciado su intención de restablecer el servicio a Venezuela en enero el mismo día en que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Transporte que abriera el espacio aéreo comercial sobre el país sudamericano.

Estados Unidos y Venezuela acordaron en marzo reanudar las relaciones diplomáticas luego de la operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero en la que fue capturado el entonces presidente Nicolás Maduro, luego trasladado junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos por tráfico de drogas.

Dos días después Delcy Rodríguez, vicepresidenta y cercana colaboradora de Maduro, prestó juramento como mandataria encargada y se restableció el contacto con Washington.

American Airlines fue la última aerolínea en volar en directo desde Estados Unidos a Venezuela en 2019.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de ese año por decisión de Maduro luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino de Venezuela.

Guaidó fue reconocido como el gobernante legítimo de Venezuela por Estados Unidos y varias decenas de países que consideraron fraudulentas las elecciones en las que Maduro había sido reelecto para un segundo mandato.

En mayo de 2019 Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación social y la tensión política en el país sudamericano representaban un riesgo. Sin embargo, sólo resultó afectado un pequeño número de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses, incluida American Airlines, ya no viajaban a Venezuela.

FUENTE: AP