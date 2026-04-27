Presidenta de Venezuela visita Barbados en busca de inversiones en petróleo y gas

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Rodríguez llegó a Barbados el domingo, en lo que fue su segunda visita oficial a una isla del Caribe en las últimas semanas, después de haber visitado Granada el 9 de abril.

Mottley y Rodríguez se reunieron en la capital, Bridgetown, para sostener conversaciones bilaterales centradas en temas que incluyeron la cooperación en el sector energético, según indicaron ambas dirigentes, quienes ofrecieron una conferencia de prensa conjunta pero no aceptaron preguntas.

La mandataria invitó a Barbados a invertir en la exploración de petróleo y gas. “Que se sume al esfuerzo y a la iniciativa de incrementar producción de hidrocarburos en Venezuela”, manifestó Rodríguez.

La alianza también ayudaría a Venezuela a brindar seguridad energética a la población de Barbados, sostuvo Rodríguez, quien ha estado ejerciendo como presidenta de Venezuela después de que el ejército de Estados Unidos capturó al expresidente Nicolás Maduro a inicios de enero.

Mottley dijo que Barbados enfrenta actualmente “un momento muy difícil” en materia de seguridad energética, al tiempo que dio la bienvenida a la oportunidad de inversión.

“Queremos que nuestra cooperación se extienda también más allá de los combustibles fósiles hacia… la energía renovable”, señaló Mottley.

La reunión del lunes entre Barbados y Venezuela también incluyó conversaciones sobre asociarse en la producción de alimentos, impulsar el turismo y mejorar el comercio, de acuerdo con ambas dirigentes. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP