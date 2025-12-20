Primark llega a Miami: la popular cadena europea de ropa barata abre su primera megatienda en la ciudad

La marca irlandesa de moda a bajos precios inauguró una tienda de más de 33,700 pies cuadrados en Dolphin Mall y acelera su expansión en Estados Unidos.

La cadena internacional de moda Primark , ampliamente conocida en Europa por su modelo de precios bajos y ventas exclusivamente presenciales , inauguró oficialmente su primera tienda en la ciudad de Miami , marcando un nuevo hito en su estrategia de expansión en Estados Unidos.

La apertura, realizada en plena temporada alta de compras navideñas , posiciona a la marca como un nuevo actor de peso en el competitivo mercado del “retail” del sur de Florida, una región altamente sensible a las ofertas y al consumo masivo.

La nueva tienda está ubicada en Dolphin Mall , uno de los centros comerciales más concurridos del estado, y cuenta con más de 33,700 pies cuadrados , convirtiéndose en una de las tiendas Primark más grandes del país.

Embed - Dolphin Mall on Instagram: "The wait is over Primark is officially open at Dolphin Mall! Affordable fashion, everyday essentials, and must-have styles all in one place ———————————- ¡La espera terminó! Primark ya está oficialmente abierto en Dolphin Mall. Moda accesible, esenciales para el día a día y estilos imperdibles, todo en un solo lugar "

El local ocupa el espacio que anteriormente pertenecía a Forever 21, cerca de la Entrada 4 del mall, y operará todos los días de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Con esta apertura, Primark suma su segunda tienda en el sur de Florida , junto a la ya existente en Sawgrass Mills, en el condado de Broward.

Desde la compañía señalaron que se trata de una apertura clave dentro de su plan de crecimiento:

“Esta nueva y enorme tienda marca la última gran apertura del año de la marca”.

Un modelo de negocio que desafía al comercio online

A diferencia de la mayoría de las grandes cadenas internacionales, Primark no vende por internet. Su modelo se basa exclusivamente en la experiencia presencial, una decisión estratégica que le permite reducir costos operativos, aumentar la rotación de inventario y ofrecer precios significativamente más bajos que muchos de sus competidores.

En la tienda de Miami, los clientes pueden encontrar:

Ropa para mujeres, hombres y niños

Calzado y accesorios

Artículos para el hogar y productos de viaje

Cosméticos y colecciones temáticas

Además, la marca destaca por sus alianzas con franquicias populares como Disney, Hello Kitty, Super Mario y marcas deportivas, lo que amplía su atractivo para familias y compradores de todas las edades.

Reacciones en redes: entusiasmo y tiendas abarrotadas

Desde el primer día, la inauguración generó gran expectación en redes sociales. Videos y fotos compartidos en Instagram y TikTok muestran una alta afluencia de clientes recorriendo los amplios pasillos del local.

“Es abrumador, pero en el buen sentido”, comentó una usuaria al destacar la variedad de productos y los precios accesibles.

El propio Dolphin Mall celebró la apertura con publicaciones promocionales y llamados a visitar la nueva tienda.

Aunque algunos compradores señalaron que el espacio estaba muy concurrido, la afluencia masiva ha sido interpretada como una señal clara del interés del público por la propuesta de Primark.

Lanzamiento con eventos y enfoque familiar

Como parte de su llegada a Miami, la marca organizó una semana de actividades promocionales, iniciadas el 16 de diciembre, que incluyeron música en vivo, sorteos, regalos y la participación de un DJ local.

La estrategia busca generar experiencia, viralización y fidelización desde los primeros días, especialmente entre familias y compradores jóvenes.

Un contexto económico que favorece la moda asequible

La llegada de Primark ocurre en un momento en que el costo de vida en el sur de Florida continúa en ascenso, con incrementos sostenidos en alquileres, alimentos y servicios.

En este contexto, las marcas de moda asequible con alta rotación y precios claros tienden a ganar terreno, incluso entre consumidores de ingresos medios y altos.

Expertos del sector señalan que Miami-Dade, por su alta densidad poblacional, fuerte presencia turística y diversidad cultural, es un mercado ideal para el modelo de negocio de Primark.

Expansión sostenida en Estados Unidos

Primark inició su incursión en Estados Unidos en 2015 con una tienda en Boston. Desde entonces, ha avanzado de forma progresiva pero firme, con el objetivo de alcanzar unas 60 tiendas en EE.UU. para finales de 2026.

La apertura en Miami se suma a nuevas ubicaciones en ciudades como Dallas y Chicago, y al reciente centro de distribución inaugurado en Jacksonville.

Fundada en Irlanda bajo el nombre de Penneys, Primark opera actualmente más de 400 tiendas en Europa, incluyendo su emblemática megatienda en Birmingham, Reino Unido, considerada la más grande del mundo.