Debacle republicana en Texas: demócratas ganan la gobernación y el Senado tras décadas de dominio del GOP

Texas, uno de los principales bastiones del Partido Republicano en Estados Unidos, protagonizó un cambio político de gran magnitud durante las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026. Según los resultados reportados, el demócrata James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton en la disputa por el Senado federal, mientras Gina Hinojosa se impuso al gobernador Greg Abbott. Las victorias ponen fin a décadas de dominio republicano en dos de los cargos más importantes del estado y representan un duro revés para el partido del presidente Donald Trump.

Las elecciones legislativas y estatales de Estados Unidos dejaron uno de sus resultados más sorprendentes en Texas, donde los demócratas consiguieron imponerse en dos contiendas que durante décadas habían favorecido al Partido Republicano.

James Talarico ganó la elección al Senado federal frente al fiscal general Ken Paxton, mientras Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott, quien buscaba prolongar su permanencia al frente del Ejecutivo estatal.

Los resultados reportados representan un cambio importante en el escenario político texano, especialmente porque el estado había mantenido una sólida tendencia republicana en las elecciones estatales durante más de tres décadas.

La derrota simultánea en ambas contiendas también adquiere relevancia nacional por su impacto sobre el equilibrio de poder en Washington y por las consecuencias para la política estatal.

El demócrata James Talarico, de 37 años, consiguió imponerse al republicano Ken Paxton en la elección para el Senado de Estados Unidos.

La victoria tiene una dimensión histórica porque Texas no elegía a un demócrata para el Senado federal desde 1988, cuando Lloyd Bentsen consiguió su último triunfo electoral.

Desde entonces, los republicanos habían mantenido el control de los dos escaños del estado en la Cámara Alta.

Talarico desarrolló una campaña centrada en combatir la corrupción política y reducir el costo de vida de las familias trabajadoras.

El candidato, antiguo profesor y seminarista presbiteriano, se presenta como un cristiano progresista y ha incorporado referencias religiosas a su discurso político.

Su victoria representa un cambio en la representación federal de Texas y contribuye al avance demócrata registrado durante las elecciones de medio término.

Ken Paxton pierde pese al respaldo de Donald Trump

El rival de Talarico fue Ken Paxton, fiscal general de Texas y una de las figuras más conocidas del sector conservador del estado.

Paxton, de 63 años, consiguió la nominación republicana después de derrotar al senador John Cornyn en una segunda vuelta de las primarias.

Cornyn había representado a Texas en el Senado desde 2002.

Durante la etapa final de la campaña, Paxton recibió el respaldo del presidente Donald Trump.

Sin embargo, el candidato republicano llegó a la elección con antecedentes de controversias políticas y judiciales que sus adversarios utilizaron durante la campaña.

En 2023, la Cámara de Representantes de Texas aprobó un proceso de juicio político contra Paxton por acusaciones relacionadas con soborno, obstrucción de la justicia y abuso de confianza pública.

Posteriormente, el Senado estatal lo absolvió.

Las acusaciones y su absolución formaron parte de su trayectoria política, pero no permiten establecer por sí solas qué factores determinaron el voto de los electores.

Gina Hinojosa derrota a Greg Abbott y devuelve la gobernación a los demócratas

La otra gran sorpresa electoral ocurrió en la disputa por la gobernación.

La demócrata Gina Hinojosa, de 52 años, derrotó al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato consecutivo.

Según la información reportada, Abbott reconoció su derrota y felicitó a su contrincante.

La victoria de Hinojosa pone fin a más de tres décadas sin un gobernador demócrata en Texas.

La última figura de ese partido en ocupar el cargo había sido Ann Richards, cuyo mandato terminó en enero de 1995.

Desde entonces, la gobernación permaneció bajo control republicano.

La llegada de Hinojosa representa un cambio de liderazgo estatal y una transformación significativa en la historia electoral reciente de Texas.

Gina Hinojosa se convertirá en la primera gobernadora latina de Texas

La victoria de Hinojosa también tiene una dimensión histórica por su representación política.

La legisladora estatal se convertirá en la primera mujer latina en ocupar la gobernación de Texas.

Durante la campaña, defendió propuestas destinadas a fortalecer la educación pública y reducir la influencia de grandes corporaciones y donantes multimillonarios en las decisiones gubernamentales.

Su discurso se centró en las necesidades económicas de las familias y en el financiamiento de los servicios públicos.

Hinojosa consiguió imponerse pese a la ventaja financiera de la campaña de Abbott, según el reporte proporcionado.

El resultado refleja la capacidad de su candidatura para competir en un estado que había favorecido ampliamente a los republicanos en anteriores elecciones.

Greg Abbott pierde por primera vez una elección general desde 1996

La derrota representa un punto de inflexión en la trayectoria política de Greg Abbott.

El republicano había ganado todas sus elecciones generales desde que comenzó su carrera electoral en 1996, cuando compitió por un puesto en la Corte Suprema de Texas.

Posteriormente, se desempeñó como fiscal general del estado y fue elegido gobernador en 2014.

Abbott consiguió la reelección en 2018 y 2022.

Su intento de alcanzar un cuarto mandato terminó con una derrota frente a Hinojosa.

El resultado pone fin a doce años de administración de Abbott, período durante el cual Texas se convirtió en uno de los principales referentes de las políticas republicanas sobre inmigración, seguridad fronteriza, impuestos y regulación estatal.

Trump critica a Greg Abbott después de la derrota republicana en Texas

El presidente Donald Trump reaccionó a los resultados mediante una publicación en Truth Social en la que responsabilizó parcialmente a Abbott por su derrota.

Trump utilizó el término RINO, acrónimo de Republican In Name Only, empleado por sectores conservadores para describir a políticos que consideran insuficientemente alineados con las posiciones del partido.

“Si Greg Abbott, el gobernador de Texas, no se hubiera convertido en un RINO durante los últimos seis meses de su carrera política, no habría perdido”, escribió el mandatario, según el mensaje citado.

El presidente añadió que Abbott había regresado a su fórmula política anterior y que el resultado no había sido favorable.

Las declaraciones muestran tensiones dentro del Partido Republicano después de una jornada electoral adversa.

Sin embargo, la evaluación de Trump constituye una interpretación política y no demuestra que una decisión específica de Abbott haya provocado su derrota.

Texas rompe más de tres décadas de dominio republicano en elecciones estatales

El resultado adquiere especial relevancia por la trayectoria electoral del estado.

Texas no elegía a un gobernador demócrata desde Ann Richards y no había otorgado una victoria estatal a un candidato demócrata desde 1994, según los antecedentes citados.

Además, Donald Trump había ganado Texas por más de diez puntos porcentuales durante las elecciones presidenciales de 2024.

Ese historial convirtió al estado en uno de los principales pilares electorales republicanos a nivel nacional.

Las victorias de Talarico e Hinojosa representan, por tanto, un cambio importante respecto a los patrones electorales anteriores.

No obstante, el resultado de dos contiendas no significa que todos los cargos estatales o federales de Texas hayan pasado a control demócrata.

¿Qué significa el resultado de Texas para el Partido Republicano?

La pérdida de la gobernación y de un escaño del Senado representa un revés político para los republicanos.

En el ámbito federal, la victoria de Talarico modifica la composición de la representación de Texas en el Senado estadounidense.

A nivel estatal, la llegada de Hinojosa a la gobernación podría generar cambios en las prioridades presupuestarias, educativas y administrativas.

Sin embargo, la capacidad de la nueva gobernadora para impulsar reformas dependerá también de la composición de la Legislatura de Texas.

El resultado plantea interrogantes sobre la estrategia electoral republicana y la capacidad del partido para recuperar votantes en futuros comicios.

Los demócratas celebran una victoria histórica en uno de los principales bastiones conservadores

Las victorias reportadas de James Talarico y Gina Hinojosa constituyen uno de los acontecimientos más importantes de las elecciones estadounidenses de 2026.

Texas había sido durante décadas un territorio favorable a los republicanos, tanto en elecciones presidenciales como en las principales contiendas estatales.

El resultado se suma a los avances demócratas registrados en otros estados durante las elecciones de medio término.

La derrota simultánea de Ken Paxton y Greg Abbott representa un cambio histórico en Texas, aunque será necesario analizar los resultados completos para determinar hasta qué punto se ha transformado el comportamiento electoral del estado.