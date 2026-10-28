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Messi e Inter Miami jugarán ante Cincinnati en el inicio de la MLS el 19 de febrero

MIAMI (AP) — Lionel Messi se perfila para dar el puntapié inicial a la próxima temporada de la MLS.

Será en realidad una minicampaña o una temporada relámpago.

La MLS dio a conocer un puñado de partidos del calendario de la temporada relámpago el miércoles, incluido el partido inaugural del 19 de febrero en Miami entre el Inter de Messi y el Cincinnati.

También se anunciaron: el duelo conocido como “El Tráfico” en que el Galaxy será anfitrión de Los Angeles FC el 10 de abril, y un Derbi del Río Hudson en el día final de la campaña regular en el Yankee Stadium entre New York City FC y los Red Bulls el 8 de mayo.

El calendario completo de la temporada relámpago se anunciará este jueves.

Será una temporada regular de 14 partidos a comienzos de 2027. Cada uno de los 30 equipos de la liga disputará 14 encuentros — siete en casa y siete como visitante — únicamente contra rivales de su conferencia.

Después vendrán unos playoffs de 16 equipos, a eliminación directa, lo que significa que la liga coronará a un nuevo campeón el próximo año, aproximadamente cinco meses después del partido por el título de esta temporada.

La MLS está utilizando la temporada relámpago para permitir el cambio a un nuevo calendario que se alinee con los de Europa. Ese plan fue anunciado en marzo.

La temporada 2027-28 de la MLS comenzará en julio, lo que conducirá a un partido por el título en mayo de 2028.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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