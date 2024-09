Policía de Miami ALERTA del robo masivo de carros marca INFINITI

Autoridades advirtieron que actualmente muchos autos se abren con el solo acercamiento de las llaves, por ello, recomiendan guardarlas en bolsas o recintos específicos, lejos de las puertas para que los ladrones no puedan hackearlas y acceder así a los autos.

Un vecino del barrio que no quiso ser identificado dijo que no sabía de este robo, pero que no es la primera vez que sucede algo así en el vecindario.