Policía investiga asesinato de dos hermanos en el SW de Miami

Los vecinos de la zona siguen consternados por lo sucedido, pero aseguraron no conocer a las víctimas, por lo que se piensa que no vivirían allí.

“Es sorprendente que hayan matado a dos hermanos tan jóvenes en nuestro barrio, realmente no puedo creerlo. No es tan peligrosa esta zona, los tiroteos no son tan frecuentes”, dijo sin revelar su rostro a cámara una vecina.

Otros vecinos, sin embargo, abandonaron el área hace un tiempo, precisamente, debido a la violencia. como Yaneth Peláez, quien contaba que hace 25 años, la zona era tranquila, pero desde hace una década se ha vuelto algo peligrosa.

Quienes vienen a diario al área a trabajar destacan la inseguridad que en ocasiones sienten en la zona.

Este es el caso de Juan Tena, quien reconoció que en esa zona uno se siente tan seguro trabajando.

El Departamento de policía de Miami-Dade no ofreció más detalles de lo ocurrido y se encuentra todavía investigando el asesinato de los dos hermanos.

Hasta el momento no se han dado informaciones sobre el o los sospechosos, ni sobre los carros que podrían estar involucrados con el crimen.

Las autoridades están ofreciendo recompensa por cualquier pista que conduzca a la detención del asesino.

Si usted tiene cualquier tipo de información puede comunicarse de inmediato con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.