Pelea entre varios hombres en Liberty City termina en balacera dejando a uno de ellos muertos

La identidad de la víctima aún no ha sido revelada, lo que sí se pudo conocer es que el hombre no era residente del condominio en el que ocurrió el tiroteo y las autoridades recuperaron el arma de fuego que este llevaba consigo.

“Sabemos que la víctima llegó en una bicicleta a la escena, pero todavía no sabemos por qué llegó ahí y quiénes son las otras personas que estaban afuera jugando cartas cuando este hombre llegó a la escena”, agregó Mike Vega.

Varios marcadores de evidencias se observaron en la calle, así como al menos tres agujeros que dejaron las balas en una pared.

Los residentes de la zona no descartan que se trate de un ajuste de cuentas.

“El que nada debe, nada teme. Allá ellos, debe ser por algún ajuste de negocios. A mí no me gusta andar de noche. Un amigo que salió en la madrugada me dijo que fueron como 20 tiros, yo ahorita es que me encuentro con la sorpresa esa”, dijo Ítalo Sevilla, residente del área.

Durante horas, los investigadores permanecieron en el lugar recolectando evidencias y entrevistando a posibles testigos

“Hemos interrogado a varias personas que están en el edificio, pero hasta este momento no hemos hecho un arresto”, añadió el vocero de la policía de Miami.

El caso continúa bajo investigación. Se le pide a quien tenga información que se comunique con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al (305) 471-8477.