Pelea entre Santeros cubanos termina en violenta balacera a las afuera de un club nocturno en Brickell

En medio de la situación, algunos de los presentes se subieron a un vehículo que pareciera ser un SUV y se marcharon del lugar y otros se retiraron a pie.

“Un poco antes del mediodía recibimos información que había una persona en un hospital local, la cual había sido baleado en el pie y pensamos que esta es una de las personas que estaba en el incidente”, agregó Mike Vega.

La identidad de esa persona aún no ha sido revelada y sólo se pudo conocer que se trata de un joven de 22 años que está siendo sometido a una intervención quirúrgica.

Durante largas horas, los agentes de la policía de Miami permanecieron en el área, donde se observaron numerosos marcadores de evidencia y se concentraron en un Lamborghini de color amarillo que tenía agujeros de bala en el parabrisas delantero y la ventana del conductor destrozada.

También se observó un Mercedes Benz de color negro que fue impactado por al menos un tiro.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce con exactitud cuántas veces dispararon y qué tipo de armas utilizaron los involucrados.

“Es preocupante y me da hasta miedo, porque eso es peligroso que estén disparando así, a diestra y siniestra, no me parece normal, me parece algo descabellado”, dijo Mireya Pérez, residente del área.

“Hay veces que hay bastantes policías y se mira seguro, sinceramente, ayer no miré policía en esta zona y hay veces que si lo veo”, señaló Jonathan Sinclair, residente del área.

¿Qué desencadenó la balacera y cuántas personas estuvieron presentes?, son algunas de las preguntas en las que las autoridades están trabajando para darle respuestas a la comunidad.

“Alguien que tenga vídeo que enseñe más de lo que estamos viendo en estos momentos, que nos los haga llegar, no sabemos si estas personas estaban involucradas o empezaron a correr cuando escucharon los disparos”, continuó el vocero policial.

El caso continúa bajo investigación.