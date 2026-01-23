Pareja de El Chulo rompe el silencio tras su detención por ICE: "No salgan de casa innecesariamente" Subtítulo

María Karla Castro pidió cautela a los inmigrantes sin estatus legal y agradeció el apoyo recibido tras el arresto del reguetonero cubano, quien permanece bajo custodia migratoria.

María Karla Castro , pareja del reguetonero cubano El Chulo (Abel Díaz Rodríguez) , rompió el silencio este jueves tras la detención del artista por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) en Estados Unidos.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram , la joven agradeció las muestras de apoyo y lanzó una advertencia directa a la comunidad inmigrante, en medio del aumento de operativos migratorios.

“Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por Abel, no he podido responder.

Solo pedirles que se cuiden mucho las personas que no tienen estatus, manejen con cuidado y no salgan de casa innecesariamente. Esto le puede pasar a cualquiera. Bendiciones”.

El mensaje cobra especial relevancia por el momento personal que atraviesa la pareja.

María Karla y El Chulo fueron padres hace apenas seis meses, cuando nació su hijo Justin, en junio de 2025.

En redes sociales, ambos habían compartido imágenes de felicidad y gratitud por la llegada del bebé, una etapa que ahora queda opacada por la incertidumbre migratoria y el futuro legal del cantante.

¿Por qué fue detenido El Chulo?

El artista fue arrestado el jueves 22 de enero por ICE debido a una orden de deportación pendiente desde hace varios años, presuntamente vinculada a un incidente con un arma de fuego ocurrido en el área de Tampa, Florida.

Desde su detención, permanece bajo custodia migratoria, mientras las autoridades revisan su situación legal y determinan los próximos pasos del proceso.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre una posible liberación o fecha de audiencia.

Reacciones y apoyo en redes

Las palabras de María Karla generaron una ola de solidaridad entre seguidores del cantante y miembros de la comunidad cubana en el exilio.

Decenas de mensajes expresan apoyo a la joven madre y a su hijo, así como preocupación por el impacto humano de los procedimientos migratorios en familias con niños pequeños.

El caso de El Chulo se suma a otros episodios recientes que han encendido el debate sobre detenciones migratorias, estatus legal y el temor creciente entre inmigrantes sin documentos en Estados Unidos.