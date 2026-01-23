Pareja de El Chulo rompe el silencio tras su detención por ICE: "No salgan de casa innecesariamente" Subtítulo

María Karla Castro pidió cautela a los inmigrantes sin estatus legal y agradeció el apoyo recibido tras el arresto del reguetonero cubano, quien permanece bajo custodia migratoria.
María Karla Castro pidió cautela a los inmigrantes sin estatus legal y agradeció el apoyo recibido tras el arresto del reguetonero cubano, quien permanece bajo custodia migratoria.
María Karla Castro, pareja del reguetonero cubano El Chulo (Abel Díaz Rodríguez), rompió el silencio este jueves tras la detención del artista por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.
A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven agradeció las muestras de apoyo y lanzó una advertencia directa a la comunidad inmigrante, en medio del aumento de operativos migratorios.
“Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por Abel, no he podido responder.
Solo pedirles que se cuiden mucho las personas que no tienen estatus, manejen con cuidado y no salgan de casa innecesariamente. Esto le puede pasar a cualquiera. Bendiciones”.
El mensaje cobra especial relevancia por el momento personal que atraviesa la pareja.
María Karla y El Chulo fueron padres hace apenas seis meses, cuando nació su hijo Justin, en junio de 2025.
En redes sociales, ambos habían compartido imágenes de felicidad y gratitud por la llegada del bebé, una etapa que ahora queda opacada por la incertidumbre migratoria y el futuro legal del cantante.
El artista fue arrestado el jueves 22 de enero por ICE debido a una orden de deportación pendiente desde hace varios años, presuntamente vinculada a un incidente con un arma de fuego ocurrido en el área de Tampa, Florida.
Desde su detención, permanece bajo custodia migratoria, mientras las autoridades revisan su situación legal y determinan los próximos pasos del proceso.
Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre una posible liberación o fecha de audiencia.
Reacciones y apoyo en redes
Las palabras de María Karla generaron una ola de solidaridad entre seguidores del cantante y miembros de la comunidad cubana en el exilio.
Decenas de mensajes expresan apoyo a la joven madre y a su hijo, así como preocupación por el impacto humano de los procedimientos migratorios en familias con niños pequeños.
El caso de El Chulo se suma a otros episodios recientes que han encendido el debate sobre detenciones migratorias, estatus legal y el temor creciente entre inmigrantes sin documentos en Estados Unidos.
