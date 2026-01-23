americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ICE

Pareja de El Chulo rompe el silencio tras su detención por ICE: "No salgan de casa innecesariamente" Subtítulo

La pareja del reguetonero cubano El Chulo pidió cautela a inmigrantes sin estatus tras la detención del artista por ICE y advirtió: “No salgan de casa innecesariamente”

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El Chulo

María Karla Castro pidió cautela a los inmigrantes sin estatus legal y agradeció el apoyo recibido tras el arresto del reguetonero cubano, quien permanece bajo custodia migratoria.

Un mensaje breve, pero contundente

María Karla Castro, pareja del reguetonero cubano El Chulo (Abel Díaz Rodríguez), rompió el silencio este jueves tras la detención del artista por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la joven agradeció las muestras de apoyo y lanzó una advertencia directa a la comunidad inmigrante, en medio del aumento de operativos migratorios.

“Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por Abel, no he podido responder.

Solo pedirles que se cuiden mucho las personas que no tienen estatus, manejen con cuidado y no salgan de casa innecesariamente. Esto le puede pasar a cualquiera. Bendiciones”.

Screenshot 2026-01-23 at 10.36.55AM

Una familia marcada por la incertidumbre

El mensaje cobra especial relevancia por el momento personal que atraviesa la pareja.

María Karla y El Chulo fueron padres hace apenas seis meses, cuando nació su hijo Justin, en junio de 2025.

En redes sociales, ambos habían compartido imágenes de felicidad y gratitud por la llegada del bebé, una etapa que ahora queda opacada por la incertidumbre migratoria y el futuro legal del cantante.

Screenshot 2026-01-22 at 10.49.03PM

¿Por qué fue detenido El Chulo?

El artista fue arrestado el jueves 22 de enero por ICE debido a una orden de deportación pendiente desde hace varios años, presuntamente vinculada a un incidente con un arma de fuego ocurrido en el área de Tampa, Florida.

Desde su detención, permanece bajo custodia migratoria, mientras las autoridades revisan su situación legal y determinan los próximos pasos del proceso.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre una posible liberación o fecha de audiencia.

Reacciones y apoyo en redes

Las palabras de María Karla generaron una ola de solidaridad entre seguidores del cantante y miembros de la comunidad cubana en el exilio.

Decenas de mensajes expresan apoyo a la joven madre y a su hijo, así como preocupación por el impacto humano de los procedimientos migratorios en familias con niños pequeños.

El caso de El Chulo se suma a otros episodios recientes que han encendido el debate sobre detenciones migratorias, estatus legal y el temor creciente entre inmigrantes sin documentos en Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
gobierno de trump niega que ice arrestara a un nino de 5 anos: fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

Por Redacción América Noticias Miami
ice arresta al reguetonero cubano el chulo por antigua orden de deportacion

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

Por Redacción América Noticias Miami
autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murio por asfixia mientras estaba bajo custodia de ice en texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Por Redacción América Noticias Miami
cubano acusado de brutal homicidio en dallas integra la lista de los peores delincuentes en eeuu en 2025

Cubano acusado de brutal homicidio en Dallas integra la lista de los peores delincuentes en EEUU en 2025

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero
ULTIMA HORA

TRUMP coloca Portaavion NUCLEAR frente a las costas de Varadero

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Autopsia confirma supuesto homicidio: cubano acusado de abusar de menor murió por asfixia mientras estaba bajo custodia de ICE en Texas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter