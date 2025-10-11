Padre de Miami-Dade acepta acuerdo de culpabilidad por secuestro de su hijo en 2022

MIAMI -DADE, Florida | 10 de octubre de 2025 — Jorge Morales , un padre residente en el condado de Miami-Dade, aceptó un acuerdo de culpabilidad tras ser acusado de secuestrar a su hijo de seis años en 2022 y trasladarlo sin autorización hasta Canadá, en un caso que generó una búsqueda internacional y conmocionó a la comunidad del sur de Florida.

El hombre, de 48 años, admitió su responsabilidad por los delitos de secuestro, traslado ilegal de un menor fuera del estado de Florida e interferencia en la custodia .

Según el fallo, Morales enfrentará siete años de prisión , seguidos de diez años de libertad condicional .

El juez de circuito Jason Block también ordenó que Morales mantenga distancia de su hijo , se someta a una evaluación de salud mental y reciba tratamiento especializado en un centro de rehabilitación.

El incidente ocurrió el 27 de agosto de 2022 , cuando Jorge Morales —entonces de 45 años— retiró a su hijo Jorge Morales Jr. del hogar de la madre , Yanet Leal , sin autorización.

La abuela paterna, Liliam Peña Morales , de 68 años, también estuvo implicada en la desaparición.

El caso activó una alerta internacional que movilizó a agencias policiales en Estados Unidos y Canadá.

La Patrulla Fronteriza estadounidense halló el vehículo de Morales abandonado en Littleton, Maine, lo que confirmó que había cruzado hacia el norte.

Semanas después, el 30 de octubre de 2022, la Real Policía Montada de Canadá localizó al niño sano y salvo en un Walmart de Moncton, Nuevo Brunswick, tras una alerta de un testigo que los reconoció.

La madre del niño relata el impacto emocional del secuestro

Durante la audiencia, Yanet Leal expresó su dolor por el trauma que sufrió su hijo, quien actualmente tiene nueve años y vive con trastorno del espectro autista (TEA).

A través de un comunicado leído por Zoom, Leal afirmó que el menor aún sufre miedo y ansiedad por lo ocurrido.

“El daño que esto causó en mi hijo no se borra con el tiempo. Todavía teme separarse de mí y no entiende por qué su padre lo alejó de casa”, expresó la madre durante la audiencia.