Reacción al acuerdo sobre la biblioteca de Trump en Miami resalta partidismo

Como miembro de la Junta Directiva de Miami Dade College, recientemente voté para transferir un terreno propiedad del colegio con el fin de facilitar la construcción de la Biblioteca Presidencial de Donald Trump.

La reacción a esta decisión ha dejado al descubierto lo ciegamente partidistas que algunos en nuestra comunidad se han vuelto.

Es sorprendente que muchas de las mismas voces que se oponen a una biblioteca presidencial estadounidense no tuvieran problema alguno en celebrar el establecimiento del Instituto Confucio del gobierno chino en Miami Dade College —un instituto financiado directamente por el departamento de propaganda del Partido Comunista Chino.

El Instituto Confucio estaba tan estrechamente vinculado a la inteligencia china que el FBI visitó nuestro campus para expresar sus preocupaciones.

Una de mis primeras acciones exitosas como miembro de la junta fue deshacerme de ese instituto, y sigo sintiéndome orgulloso de esa decisión. Sin embargo, quienes ahora denuncian la biblioteca presidencial se resistieron a esos esfuerzos y no ofrecieron apoyo alguno para eliminar la presencia del gobierno chino en MDC.

Aún más llamativo es que los críticos de la Biblioteca de Trump señalan la inmigración como una razón para su oposición. Los hechos, sin embargo, cuentan una historia diferente. Bajo el presidente Barack Obama, casi 3 millones de personas fueron deportadas —alrededor de un millón más que bajo el presidente Trump, cuya administración supervisó aproximadamente 2 millones de deportaciones, la mayoría de las cuales fueron salidas voluntarias. Dudo que se hiciera el mismo argumento si el terreno se transfiriera para la Biblioteca Presidencial de Obama.

Otro argumento planteado es que resulta una ofensa colocar la Biblioteca de Trump junto a la Freedom Tower. Sin embargo, quienes hacen tal afirmación no hicieron nada concreto para convertir la Freedom Tower en el museo que acabamos de inaugurar, a pesar de que el edificio ha estado bajo control público desde 2005.

Fue esta Junta Directiva, trabajando junto con la presidenta Madeline Pumariega y conmigo, la que aseguró 25 millones de dólares del gobernador Ron DeSantis para hacer realidad la restauración.

Si la Freedom Tower realmente importara a quienes ahora la utilizan como argumento político, reconocerían que solo se beneficiará de una mayor atención y número de visitantes una vez que se construya la biblioteca presidencial. Lo cierto es que una biblioteca presidencial traerá beneficios significativos a Miami, a nuestros estudiantes y a la vecina Freedom Tower.

Miami se convirtió en la capital de América Latina gracias a los exiliados cubanos, y en el “Wall Street del Sur” gracias a los “exiliados” económicos del norte.

Ahora, con una biblioteca presidencial, Miami también consolidaría su estatus como un centro de la vida política estadounidense —albergando debates, fomentando el diálogo y ofreciendo incluso a sus críticos un símbolo permanente al cual oponerse.

Para los cubanoamericanos en particular, este momento tiene un significado especial. La Freedom Tower —el edificio más alto de la ciudad cuando nuestras familias llegaron por primera vez— ahora se ve empequeñecida por el horizonte urbano que ayudamos a construir. Verla acompañada de una biblioteca presidencial es un testimonio de ese progreso y un motivo de orgullo.

Es hora de dejar a un lado las agendas partidistas y la indignación fabricada. Miami siempre ha sido una ciudad que mira hacia adelante. Aprovechemos esta oportunidad para elevar a Miami a su lugar legítimo como la ciudad del futuro.

Marcell Felipe es abogado, miembro de la Junta Directiva de Miami Dade College y presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.