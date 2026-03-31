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Kendall

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Hombre en Miami es condenado por matar a su hijo en Kendall tras una discusión que terminó en tragedia familiar

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
David Contreras

Miami, Florida — Un caso que estremeció a la comunidad cubana en el sur de Florida llega a su desenlace judicial: David Contreras, de 54 años, fue condenado a 12 años de prisión por la muerte de su hijo, tras un violento altercado ocurrido en su vivienda en Kendall.

El acusado se declaró culpable de homicidio involuntario con arma de fuego, como parte de un acuerdo con la fiscalía que le permitió evitar un juicio por asesinato en segundo grado.

Embed - Revelan video de vigilancia donde padre de origen cubano confiesa haber matado a su hijo en Kendall

Una discusión que terminó en tragedia

El hecho ocurrió en noviembre de 2023, dentro de la casa familiar ubicada en el suroeste de Miami-Dade, luego de una discusión entre padre e hijo tras regresar de un viaje.

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La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un tiroteo fatal.

En la llamada al 911, el propio padre expresó:

“¿Qué he hecho?... estaba peleando con mi hijo… perdí la cabeza”.

La víctima: joven universitario

La víctima, Eric Contreras, tenía 21 años y era estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU).

Fue declarado muerto en la escena por las autoridades tras recibir impactos de bala.

Amigos y compañeros lo describieron como un joven amable y querido dentro de su comunidad universitaria.

Defensa vs. fiscalía

Durante el proceso, el acusado alegó haber actuado en defensa propia y afirmó haber sufrido maltrato previo por parte de su hijo.

Sin embargo, los fiscales rechazaron esa versión.

La sentencia

El tribunal dictó:

  • 12 años de prisión
  • 10 años de libertad condicional

Durante la audiencia final, Contreras expresó:

“Tengo que vivir con eso, señor juez”.

Una tragedia familiar

Las autoridades catalogaron el caso como un episodio de violencia doméstica, destacando la gravedad del hecho.

“Es algo que nunca podremos entender”, señalaron voceros policiales.

Impacto en la comunidad

El caso dejó una profunda huella en Miami y en la comunidad cubana, evidenciando cómo conflictos familiares pueden escalar hasta consecuencias irreversibles.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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