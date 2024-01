Niña secuestrada y violada mientras caminaba en Pembroke Pines

Posteriormente, el sospechoso huyó hacia el sur, y aunque las autoridades recorrieron todo el sector, hasta el momento no han podido dar con su paradero.

“Me da como miedo, me da asco que hay hombres así en el mundo que le hacen eso a las chicas y que no merecen ese tipo de acción en ellas, da miedo la verdad”, dijo Ali Uribe, residente del área.

“Uno está joven y estar caminando solo en la oscuridad y hay mucha malicia en el mundo, lastimosamente son cosas que pasan cada vez más”, dijo Ricardo Rojas, residente del área.

Quienes hacen vida en el área también expresaron su opinión ante este incidente.

“Terrible, eso no se veía aquí, eso es algo que no se puede tolerar, pero realmente lo que tenemos que hacer es tener más cuidado y no caminar tan solos y denunciar cualquier cosa extraña que podamos ver”, dijo Mérida Fernández, residente del área.

“Eso es una barbaridad, eso no debe pasar, hay que perseguir a esa persona y encarcelarla, eso no puede pasar más”, dijo Arnaldo De la Torre, residente del área.

Según las autoridades, el sospechoso es descrito como un hombre hispano, de piel oscura, que tendría entre 20 a 30 años, cabello oscuro, y vestía una camisa polo blanca con pantalones negros, tipo jeans.

“Esto es terrible, yo trabajo en esta área y jamás había oído esto, no sé cómo estamos viviendo hoy en día”, dijo Ruth Vásquez, residente del área.

La mayor inquietud de los padres es sentir que sus hijos ya no están seguros.

“Ya nosotros no estamos viviendo en unos tiempos que puedes dejar a nuestros hijos ir a pie a la esquina hay que estar pendiente de ellos aunque sean jóvenes”, agregó Ruth Vásquez.

Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con el departamento policial de Pembroke Pines al (954) 431-2200.