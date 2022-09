Mujer queda captado en cámara robando un regalo de cumpleaños de una niña de 10 años

“Estábamos de vacaciones y una amiga que le mandó un regalo de cumpleaños a mi hija me dice ya llegó el paquete que le mandé y le digo, ok, ya vamos en camino, llego a la casa como en hora y media y llegamos a la casa y no había pasado y ahí revisamos la cámara Ring y vemos que una mujer agarró el paquete, muy atrevida ella y se lo llevó”, contó la víctima, Elizabeth Tavarez.

Un minuto antes, la misma van U-Haul pasó por el frente de la casa en sentido este.

Según contó la víctima, algunos vecinos también le dijeron que habían observado el vehículo recorrer el vecindario.

“Sí vieron la van a través de la cámara que ellos tienen, pero estamos en investigación, llamamos a la policía ese mismo día, nos dieron un número de identificación y están investigando, ojalá la encuentren”, agregó la mujer.

El departamento policial de Miami-Dade se encuentra a cargo de la investigación. Y aunque es la primera vez que la familia es víctima de un robo, esperan que sea la última que un intruso se acerque a su propiedad.

“Era ira más bien, el regalo se puede reemplazar pero, ¿qué tal si era una medicina para mi hija o para mi mamá?, uno no sabe ¿o documentos importantes?”, añadió Tavarez.

Si tiene información se le pide que llame a Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com