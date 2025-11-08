Muere una cubana a manos de su esposo en Hialeah: autoridades confirman homicidio-suicidio

Hialeah , Florida. — Un nuevo caso de violencia doméstica conmocionó este jueves a la comunidad de Hialeah, en el condado de Miami -Dade, cuando un hombre de origen cubano asesinó a su esposa , hirió de gravedad a su suegra y luego se quitó la vida dentro de un complejo residencial.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. en la cuadra 2700 de la West 67th Place , dentro del complejo de apartamentos Lago Grande .

De acuerdo con reportes preliminares, un familiar del presunto agresor alertó al 911 tras recibir un mensaje del hombre antes de que cometiera el crimen.

Cuando los agentes de la Policía de Hialeah llegaron al lugar, forzaron la entrada y hallaron a tres personas con heridas de bala : el agresor, su esposa y su suegra.

La víctima mortal fue identificada por vecinos como Aileen Delgado Armas , de origen cubano y natural de Holguín, quien falleció en el lugar junto a su esposo , presunto autor del ataque.

La madre de Aileen fue trasladada en estado crítico al Jackson Memorial Hospital , donde permanece bajo atención médica intensiva.

Una vida marcada por la superación y un final trágico

Vecinos de la zona describieron a Aileen como una mujer luchadora y amable, quien había sobrevivido al cáncer y se encontraba en proceso de divorcio de su pareja.

Según los testimonios, la víctima y su madre estaban recogiendo sus pertenencias para abandonar la vivienda cuando ocurrió la tragedia.

“Ella y su mamá estaban tratando de irse de la casa”, contó una vecina a Telemundo 51, sugiriendo que el ataque se produjo en medio de un intento de escapar de una situación violenta.

La pareja tenía un hijo de siete años que no se encontraba en la vivienda al momento del tiroteo. El menor estaba en la escuela y ha sido puesto bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, según confirmó Local 10 News.

Conmoción en la comunidad de Hialeah

Los residentes del complejo Lago Grande expresaron su consternación ante lo ocurrido:

“Es realmente desgarrador. Oro por las familias que perdieron a alguien”, dijo un vecino a Local 10 News.

Ante el sonido de los disparos, una escuela cercana fue cerrada temporalmente por precaución, informó la policía.

Una testigo relató a NBC Miami que la madre de Aileen, trasladada en helicóptero, “estaba cubierta de sangre” al momento del rescate.

Investigación en curso

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, confirmó que el caso está siendo investigado como un “incidente doméstico de homicidio-suicidio”.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el motivo exacto que desencadenó el ataque.

Hasta el momento, no se han revelado nuevos detalles sobre la identidad del agresor ni sobre la evolución médica de la suegra de la víctima.