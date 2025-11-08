americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hialeah

Muere una cubana a manos de su esposo en Hialeah: autoridades confirman homicidio-suicidio

Tragedia en Hialeah: un hombre cubano asesinó a su esposa, hirió a su suegra y luego se quitó la vida en un aparente caso de homicidio-suicidio en el complejo Lago Grande, según confirmó la Policía de Hialeah

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-08 at 5.52.25 PM

Hialeah, Florida. — Un nuevo caso de violencia doméstica conmocionó este jueves a la comunidad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, cuando un hombre de origen cubano asesinó a su esposa, hirió de gravedad a su suegra y luego se quitó la vida dentro de un complejo residencial.

Tragedia en el complejo Lago Grande

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p.m. en la cuadra 2700 de la West 67th Place, dentro del complejo de apartamentos Lago Grande.

De acuerdo con reportes preliminares, un familiar del presunto agresor alertó al 911 tras recibir un mensaje del hombre antes de que cometiera el crimen.

Cuando los agentes de la Policía de Hialeah llegaron al lugar, forzaron la entrada y hallaron a tres personas con heridas de bala: el agresor, su esposa y su suegra.

La víctima mortal fue identificada por vecinos como Aileen Delgado Armas, de origen cubano y natural de Holguín, quien falleció en el lugar junto a su esposo, presunto autor del ataque.

La madre de Aileen fue trasladada en estado crítico al Jackson Memorial Hospital, donde permanece bajo atención médica intensiva.

Una vida marcada por la superación y un final trágico

Vecinos de la zona describieron a Aileen como una mujer luchadora y amable, quien había sobrevivido al cáncer y se encontraba en proceso de divorcio de su pareja.

Según los testimonios, la víctima y su madre estaban recogiendo sus pertenencias para abandonar la vivienda cuando ocurrió la tragedia.

“Ella y su mamá estaban tratando de irse de la casa”, contó una vecina a Telemundo 51, sugiriendo que el ataque se produjo en medio de un intento de escapar de una situación violenta.

La pareja tenía un hijo de siete años que no se encontraba en la vivienda al momento del tiroteo. El menor estaba en la escuela y ha sido puesto bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida, según confirmó Local 10 News.

Conmoción en la comunidad de Hialeah

Los residentes del complejo Lago Grande expresaron su consternación ante lo ocurrido:

“Es realmente desgarrador. Oro por las familias que perdieron a alguien”, dijo un vecino a Local 10 News.

Ante el sonido de los disparos, una escuela cercana fue cerrada temporalmente por precaución, informó la policía.

Una testigo relató a NBC Miami que la madre de Aileen, trasladada en helicóptero, “estaba cubierta de sangre” al momento del rescate.

Investigación en curso

El teniente Eddie Rodríguez, portavoz del Departamento de Policía de Hialeah, confirmó que el caso está siendo investigado como un “incidente doméstico de homicidio-suicidio”.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el motivo exacto que desencadenó el ataque.

Hasta el momento, no se han revelado nuevos detalles sobre la identidad del agresor ni sobre la evolución médica de la suegra de la víctima.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
el hijo de rolando zaldivar rompe el silencio y aclara rumores sobre su padre tras arresto en miami

El hijo de Rolando Zaldívar rompe el silencio y aclara rumores sobre su padre tras arresto en MIAMI

ARCHIVO - Foto del 25 de octubre del 2025, el entrenador del Inter Miami Gerardo Tata Martino en el encuentro de la MLS ante el Atlanta United. (AP Foto/Lynne Sladky, File)

El 'Tata' Martino regresa a la MLS con Atlanta United, un año después de dejar a Inter Miami

joyero cubano en miami denuncia estafa con un rolex falso usado como pago

Joyero cubano en Miami denuncia estafa con un Rolex falso usado como pago

ice deportara a cubano de miami con amplio historial de delitos violentos

ICE deportará a cubano de Miami con amplio historial de delitos violentos

Destacados del día

Muere una cubana a manos de su esposo en Hialeah: autoridades confirman homicidio-suicidio

Muere una cubana a manos de su esposo en Hialeah: autoridades confirman homicidio-suicidio

Principales aerolíneas de EEUU cancelarán cerca de 1.700 vuelos por cierre de Gobierno

Principales aerolíneas de EEUU cancelarán cerca de 1.700 vuelos por cierre de Gobierno

CUBA: Nuevas imágenes del perrito del Cauto sugieren que podría estar vivo

CUBA: Nuevas imágenes del "perrito del Cauto" sugieren que podría estar vivo

Foto entregada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos que muestra el lugar donde se estrelló la aeronave en Louisville, Kentucky, el 6 de noviembre del 2025. (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos via AP)

UPS y FedEx dejan de usar aviones del tipo que se estrelló en Kentucky

El líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, el republicano John Thune, habla con reporteros acerca del cierre del gobierno, en el Capitolio, en Washington, el 7 de noviembre de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Sesión comienza lenta en Senado de EEUU, donde legisladores buscan solución a cierre del gobierno

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter