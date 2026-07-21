Termoeléctrica Antonio Guiteras volverá a salir del sistema por otra avería y dispara aún más la crisis eléctrica nacional en Cuba

La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada la unidad generadora más importante de Cuba, volverá a salir del Sistema Electroenergético Nacional debido a una nueva pérdida de agua en la caldera, apenas después de haber conseguido reincorporarse tras otra reparación de emergencia.

La Unión Eléctrica incluyó en su pronóstico para este martes la desconexión de la planta matancera, que estaba entregando cerca de 150 megavatios, muy por debajo de su capacidad habitual. La salida fue atribuida oficialmente a un salidero en la caldera.

El nuevo fallo profundiza la crisis eléctrica de la isla, donde el servicio permaneció afectado durante las 24 horas del lunes y la UNE pronosticó para el horario de máxima demanda una afectación de 2.150 MW.

La página oficial de la central había informado previamente que la unidad estaba conectada al SEN, aunque limitada por un elevado consumo de agua.

Esa condición suele ser indicativa de fugas dentro de la caldera o de sus sistemas asociados. La planta no podía elevar su generación sin aumentar el riesgo de una avería de mayores proporciones.

El periodista matancero José Miguel Solís informó que la pérdida de agua obligaría nuevamente a retirar la unidad para localizar el salidero, enfriar la caldera y efectuar las reparaciones correspondientes.

El parte de la UNE estimó que la Guiteras saldría entregando aproximadamente 146 MW, una pérdida que agravará un sistema que ya operaba con una disponibilidad extremadamente baja.

Duró solo 26 minutos durante uno de sus intentos anteriores

El historial reciente de la central muestra un patrón de reparaciones parciales, reincorporaciones y nuevas desconexiones.

El 17 de julio, la Guiteras sincronizó con el SEN a las 4:54 de la tarde. Apenas 26 minutos después, a las 5:20 p. m., volvió a salir por otro salidero en la caldera.

La planta consiguió reincorporarse nuevamente durante el fin de semana, pero continuó trabajando con limitaciones hasta que el consumo excesivo de agua anticipó el nuevo fallo.

La sucesión de incidentes ha generado numerosas críticas entre los cubanos, quienes cuestionan la decisión de devolver la central al sistema sin realizar la intervención integral que necesita.

La planta supera las 17 salidas durante 2026

La Guiteras acumula más de 17 salidas no programadas durante 2026. Algunos recuentos sitúan la cifra por encima de ese número después de las averías ocurridas durante la segunda mitad de julio.

Una parte significativa de las desconexiones ha estado relacionada con el economizador y las pérdidas de agua en la caldera, dos áreas que presentan un deterioro generalizado.

Solo entre enero y finales de mayo, la unidad permaneció 293 horas fuera de servicio debido a defectos en el economizador, componente responsable de aproximadamente la mitad de las paradas registradas en ese período.

Más de 500 tubos necesitan una reparación profunda

Directivos del sector eléctrico han reconocido que las reparaciones puntuales no solucionan el problema estructural de la Guiteras.

Rubén Campos Olmos, director general de la UNE, explicó en junio que el área dañada comprende más de 500 tubos y entre 1.000 y 1.200 cordones de soldadura.

Una intervención completa exigiría detener la central durante aproximadamente 180 días, desmontar componentes, revisar las tuberías y sustituir las secciones deterioradas. Las autoridades han admitido que el país no está en condiciones de prescindir durante seis meses de la generación aportada por la unidad.

El resultado ha sido una cadena de reparaciones de emergencia destinadas a mantener la planta funcionando durante períodos breves, aunque sin eliminar las causas principales de los fallos.

Una termoeléctrica con 38 años de explotación

La central Antonio Guiteras entró en operaciones en 1988 y acumula más de 38 años de explotación.

Su último mantenimiento capital se realizó en 2010, por lo que lleva aproximadamente 16 años sin una revisión integral de todos sus componentes fundamentales.

El desgaste se concentra especialmente en el economizador, una red de tuberías encargada de recuperar el calor de los gases y precalentar el agua antes de su entrada en la caldera.

Los cambios de temperatura, la presión, la corrosión y el uso de crudo cubano con alto contenido de azufre han acelerado el deterioro del metal y de las soldaduras.

Varias termoeléctricas permanecen averiadas

La salida de la Guiteras ocurre cuando numerosas unidades del sistema térmico nacional se encuentran fuera de servicio.

El parte de la UNE reportó averías en:

Las unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en Mariel.

La unidad 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte.

La unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

La unidad 3 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Otras unidades permanecen detenidas por mantenimientos, mientras las limitaciones de la generación térmica representan cientos de megavatios adicionales que el sistema no puede utilizar.

Más de 100 centrales paralizadas por falta de combustible

La crisis no se limita a las termoeléctricas.

Unas 106 centrales de generación distribuida continúan fuera de servicio por falta de combustible. También han permanecido inoperantes las patanas de Regla y Melones y las centrales de fueloil de Mariel y Moa.

Estas instalaciones fueron diseñadas para complementar la generación térmica y responder con rapidez ante las averías de las grandes unidades. Sin combustible, el sistema pierde una de sus principales reservas para cubrir los horarios de mayor consumo.

Cuba enfrentará una afectación de 2.150 MW

La UNE informó que el lunes el servicio estuvo afectado durante las 24 horas, incluida toda la madrugada.

La máxima afectación alcanzó los 2.128 MW a las 9:40 de la noche. Para este martes, la empresa proyectó una disponibilidad de apenas 1.080 MW frente a una demanda máxima de 3.200 MW.

Esa diferencia representa un déficit de 2.120 MW y una afectación estimada de 2.150 MW durante el horario pico. En términos porcentuales, más de dos tercios de la demanda nacional podrían quedar sin cobertura.

Los parques solares no evitan los apagones nocturnos

Los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos generaron el lunes 4.989 MWh y alcanzaron una potencia máxima conjunta de 780 MW durante el horario diurno.

Aunque esa capacidad alivia parcialmente el déficit mientras existe radiación solar, desaparece progresivamente al caer la tarde, precisamente cuando aumenta el consumo residencial y el sistema enfrenta su momento más crítico.

La generación fotovoltaica tampoco sustituye la potencia estable de una termoeléctrica como la Guiteras, que puede producir electricidad durante todo el día cuando funciona correctamente.

Otra reparación sin una solución definitiva

La nueva salida confirma que la crisis de la Guiteras ya no responde a una avería aislada, sino al deterioro acumulado de una planta que continúa operando mediante intervenciones parciales.

Cada desconexión retira del sistema entre 150 y 250 MW y obliga a prolongar los apagones en todas las provincias.

Mientras el mantenimiento capital continúa aplazado, los trabajadores tendrán que repetir el mismo procedimiento: detener la unidad, esperar el enfriamiento de la caldera, localizar la fuga, soldar los tubos dañados y tratar de sincronizar nuevamente.

La pregunta ya no es únicamente cuándo regresará la Guiteras al SEN, sino cuánto tiempo podrá permanecer conectada antes de sufrir la próxima avería.