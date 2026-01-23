americateve

Miguel Rosenfeld

Miguel Rosenfeld y su liderazgo transformador en la televisión hispana

Miguel Rosenfeld, directivo emblemático de Arcadia International, se ha consolidado como una figura clave dentro de la industria de la televisión en español en Estados Unidos. A lo largo de su extensa trayectoria profesional, su paso por cadenas como Telemundo, Univisión y Venevisión ha sido fundamental para construir una reputación basada en su visión estratégica, creatividad y capacidad de liderazgo.

A lo largo de su carrera, Rosenfeld ha desempeñado roles clave en empresas como Arcadia International, donde ha impulsado proyectos de alto impacto, y en reconocidas cadenas como Telemundo, Univision y Venevisión. En cada una de estas etapas, su aporte ha estado enfocado en fortalecer contenidos, modernizar estructuras creativas y conectar de forma auténtica con la audiencia hispana.

Su liderazgo se distingue por una combinación de criterio creativo y capacidad ejecutiva. Colegas y colaboradores resaltan su habilidad para formar equipos sólidos, potenciar el talento humano y dirigir proyectos complejos en entornos altamente competitivos. Esta visión integral le ha permitido adaptarse a los constantes cambios del mercado audiovisual y anticipar nuevas tendencias de consumo.

Durante su paso por Telemundo y Univision, Rosenfeld contribuyó al desarrollo de estrategias de programación orientadas a una audiencia diversa y en evolución, mientras que en Venevisión participó en procesos de renovación creativa que marcaron una etapa importante para la televisora.

Actualmente, desde Arcadia, Miguel Rosenfeld continúa siendo un referente dentro del sector, destacándose como un líder que combina experiencia, innovación y una profunda comprensión del mercado latino. En un contexto de transformación digital y nuevos hábitos de consumo, su trayectoria sigue marcando pauta en la televisión hispana.

