Miguel Rosenfeld de Arcadia: demostrando su liderazgo en Telemundo, Univisión y Venevisión

Miguel Rosenfeld, figura destacada dentro de Arcadia, es ampliamente reconocido por su sólida carrera en la industria de la televisión hispana en Estados Unidos. Su paso por Telemundo, Univisión y Venevisión ha sido determinante para forjar una reputación basada en la creatividad, la visión estratégica y una capacidad de liderazgo que ha dejado huella en cada organización donde ha trabajado.

A lo largo de su carrera, Rosenfeld ha participado en momentos clave del crecimiento y transformación de la televisión en español en Estados Unidos. Su nombre ha estado asociado a proyectos innovadores y a la modernización de departamentos creativos dentro de cadenas que hoy son pilares del mercado hispano. Quienes han colaborado con él señalan que su aporte va mucho más allá del contenido: destacan su habilidad para detectar oportunidades, potenciar equipos y dirigir procesos complejos con claridad y enfoque.

Un colega que compartió con él en su etapa en el canal 47 de Nueva York lo recuerda como “un pionero de la televisión hispana en el país, un creativo excepcional y un líder capaz de inspirar, organizar y ejecutar ideas ambiciosas”. De acuerdo con quienes lo conocen profesionalmente, Rosenfeld no solo dominaba el aspecto creativo, sino que entendía profundamente el comportamiento y las necesidades de la audiencia latina, un factor que le permitió convertir proyectos en éxitos sostenidos.

Su paso por Telemundo fue especialmente significativo, marcando una etapa de expansión y consolidación donde su visión contribuyó a fortalecer la identidad de la cadena. En Univisión, su liderazgo ayudó a impulsar nuevos formatos y estrategias de programación que respondían a los cambios demográficos y culturales del público hispanohablante en EE. UU. Más adelante, en Venevisión, aportó una perspectiva refrescante que integró elementos tradicionales de la televisión latinoamericana con tendencias actuales del mercado internacional.

Hoy, desde Arcadia, Miguel Rosenfeld continúa siendo un referente creativo y ejecutivo, reconocido por su capacidad para formar equipos sólidos, dirigir proyectos con precisión y anticiparse a las necesidades del mercado. Su trayectoria —respaldada por décadas de experiencia y múltiples testimonios que resaltan su influencia— lo posiciona como uno de los profesionales más respetados en la televisión hispana contemporánea.