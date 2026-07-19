Cubano de MIAMI acusado de robar más de $ 31 mil en productos Apple de un camión de FedEx

Yasmany Aguiar-González, de 39 años, se entregó voluntariamente a la Policía de Medley por su presunta participación en el robo de dos cargamentos de productos Apple valorados en más de USD 31.000, que eran transportados por FedEx Freight hacia comercios minoristas del sur de Florida.

El hombre, identificado por medios como de origen cubano, quedó bajo custodia el miércoles 15 de julio después de que su abogado coordinara la entrega con los investigadores. La Policía lo considera el segundo sospechoso detenido dentro de un esquema que habría ocurrido durante dos jornadas consecutivas de noviembre de 2025.

El abogado defensor Salvedo Jauregui explicó que Aguiar-González decidió presentarse ante las autoridades después de enterarse de que la Policía lo estaba buscando.

Según el letrado, su cliente tuvo conocimiento de la investigación tras ver en los medios el arresto de Michael Turro-Cabrera, de 43 años, señalado como el otro participante en el presunto robo.

“En el momento en que mi cliente supo que lo estaban buscando, llamamos de inmediato al detective”, explicó Jauregui. El abogado aseguró que acordaron una hora y un lugar para que Aguiar-González se entregara voluntariamente.

Turro-Cabrera, residente de Pembroke Pines y conductor de FedEx Freight cuando ocurrieron los hechos, había sido arrestado el 23 de junio. Las autoridades lo acusaron de hurto mayor de carga por menos de USD 50.000 y fraude organizado.

Dos cargamentos de Apple desaparecieron durante entregas de FedEx

Los hechos investigados ocurrieron los días 28 y 29 de noviembre de 2025, cuando Turro-Cabrera tenía bajo su responsabilidad dos envíos de productos Apple destinados a establecimientos minoristas.

Apple detectó faltantes por USD 22.507,28 correspondientes al primer día y USD 8.658,20 durante la segunda jornada. El valor total de la mercancía desaparecida fue calculado en USD 31.165,48.

FedEx informó formalmente sobre los faltantes el 18 de diciembre de 2025. Ese mismo día, la empresa despidió a Turro-Cabrera después de una revisión interna que detectó paradas prolongadas sin explicación y una presunta manipulación de sus registros de tiempo.

El GPS reveló una parada no autorizada en Pinecrest

Uno de los elementos centrales de la investigación fue la información obtenida del sistema GPS instalado en el camión de FedEx.

Los detectives determinaron que el vehículo conducido por Turro-Cabrera abandonó la ruta programada y se detuvo en un callejón de Pinecrest. Las cámaras de vigilancia mostraron posteriormente la llegada de una camioneta Dodge gris, que retrocedió hasta quedar alineada con la parte trasera del remolque.

La Policía describió la maniobra como una transferencia “de espalda con espalda”, una posición que habría permitido mover la mercancía directamente desde el camión de FedEx hacia la camioneta sin exponerla completamente a la vía pública.

Aunque las grabaciones no mostraron claramente los productos mientras eran trasladados, los investigadores sostienen que la secuencia de movimientos es compatible con una transferencia de carga.

Cámaras y registros telefónicos vincularon a los sospechosos

Los registros de llamadas también fueron considerados determinantes para relacionar a los dos acusados.

De acuerdo con la Policía de Medley, Turro-Cabrera realizó una llamada a Aguiar-González precisamente cuando el camión y la camioneta coincidieron en el callejón de Pinecrest.

“Los registros telefónicos mostraron que, cuando se encontraron, Aguiar-González y el conductor de FedEx realizaron una llamada”, explicó el portavoz policial Andres Oviedo.

Empleados de FedEx revisaron las imágenes de videovigilancia e identificaron a Aguiar-González como el presunto conductor de la camioneta. El acusado había trabajado durante ocho años para FedEx Freight antes de ser despedido.

FedEx aseguró que coopera con las autoridades

FedEx Freight rechazó cualquier actividad ilegal dentro de su red y aseguró que la seguridad de los envíos de sus clientes constituye una de sus principales prioridades.

La compañía señaló que coopera plenamente con las investigaciones policiales y confirmó que Turro-Cabrera ya no trabaja para la empresa.

El caso surge en medio de una mayor preocupación por los robos de mercancías transportadas por empresas de logística en el sur de Florida, especialmente productos tecnológicos de alto valor y fácil comercialización.

Los dos hombres enfrentan cargos por el presunto esquema

Aguiar-González fue ingresado en el Turner Guilford Knight Correctional Center después de entregarse. Los reportes policiales indican que enfrenta cargos relacionados con hurto mayor de carga y un supuesto esquema organizado para defraudar.

Turro-Cabrera fue acusado previamente de hurto mayor de carga por menos de USD 50.000 y fraude organizado por una cantidad situada entre USD 20.000 y USD 50.000. Registros judiciales citados por medios locales indican que presentó una declaración escrita de no culpabilidad.

Las acusaciones continúan bajo investigación y la responsabilidad penal de ambos deberá ser determinada por un tribunal.

La mercancía de Apple no ha sido localizada públicamente

La Policía de Medley no ha informado si los productos Apple fueron recuperados ni cuál habría sido su destino después de desaparecer de los envíos.

Los investigadores tampoco han revelado si la mercancía llegó a ser vendida, distribuida o entregada a terceras personas. El caso permanece abierto mientras las autoridades revisan las pruebas y reconstruyen el recorrido de los dispositivos.

Oviedo afirmó que las detenciones buscan enviar un mensaje contra las redes dedicadas al robo de cargamentos en Medley y otras zonas industriales de Miami-Dade.

“Queremos que todos sepan que, si van a cometer un robo de carga, no lo hagan en Medley”, declaró el portavoz policial.