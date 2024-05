Miami: Le queman su Mercedes-Benz recién comprado en el parqueo de su edificio

Cuatro vehículos quedaron completamente destruidos y un quinto resultó afectado, tras el incendio registrado la madrugada de este miércoles a las afueras de un edificio residencial en el área de la calle 76 del noroeste y North Miami Avenue.Los bomberos de la ciudad respondieron a la llamada de emergencia alrededor de las 4:40 am y rápidamente lograron combatir las llamas.

“No entiendo por qué quieren hacer algo así, yo soy una madre soltera, tengo dos niños, ahora me quedé sin carro también, yo no sé quién pudo hacer eso, porque no tienen corazón para nada”, dijo Nancy Echavarría.Ahora las autoridades están entrevistando a los residentes del área en busca de mayor información.